Oppo Watch: smartwatch met Wear OS komt uit in Europa

Het Chinese Oppo is bekend van verschillende smartphones, maar in het voorjaar presenteerde het de Oppo Watch. Nu is bekend geworden dat het horloge naar Europa komt.

Oppo Watch naar Europa

In het voorjaar was daar de introductie van de Oppo Watch. De nieuwe smartwatch van Oppo kende haar debuut in China, maar zou op termijn ook naar andere markten komen. Dat hoge woord is eruit, want Oppo zal de smartwatch in Europa uitbrengen.

De introductie van de Oppo Watch staat al gepland voor 20 juli en is de eerste wearable voor de Europese markt. Het horloge zal als eerst naar Duitsland komen voor een bedrag van 249 euro. Vooralsnog kun je alleen kiezen uit de kleur zwart.

Oppo heeft de Oppo Watch uitgerust met een 1,6 inch OLED-scherm met een resolutie van 360 x 360 pixels. Er is GPS, NFC, een luidspreker, microfoon, WiFi, Bluetooth 4.2 en 8GB aan geheugen Verder is de smartwatch dus voorzien van Wear OS met de eigen ColorOS Watch-skin. Verder is er een 300 mAh accu en de Snapdragon Wear 3100 chipset. In 20 minuten moet de accu 46 procent opgeladen zijn.

Of de smartwatch ook in Nederland uitgebracht wordt is niet bekend. Oppo laat aan DroidApp weten dat er voor nu geen concrete plannen liggen, maar dat dat zomaar nog dit jaar kan veranderen.