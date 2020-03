Bevestiging van Oppo: nieuwe Oppo Watch komt naar West-Europa

Na de aankondiging van de interessante Oppo Find X2-serie was er ‘stiekem’ nog de Oppo Watch. Nu is bekend geworden dat de eerste smartwatch van Oppo ook naar West-Europa komt, naar alle waarschijnlijkheid ook naar Nederland.

Oppo Watch komt naar ons

Eerder deze maand presenteerde Oppo haar nieuwe smartphonereeks, de Oppo Find X2-serie. Tijdens deze persconferentie had de fabrikant het erover dat we op een apart event nog de Oppo Watch zouden gaan zien. Toch verscheen niet veel later de aankondiging van de eerste smartwatch van de Chinese fabrikant.

Zo weten we dat de Oppo Watch verschijnt in twee varianten, eentje met een 1,6 inch scherm en eentje met een 1,9 inch display. Er is een Snapdragon Wear 2500 processor en ook bellen is ermee mogelijk. De smartwatch ondersteunt namelijk eSIM. Oppo maakt voor de smartwatch gebruik van Wear OS van Google, en voegt daar de eigen ColorOS skin aan toe.

Oppo topman Brian Shen laat weten dat de smartwatch zijn release in West-Europa kan verwachten. Later dit jaar zal er een aparte launch zijn voor het apparaat voor de West-Europese markt. Het is niet bekend op dit moment in welke landen het horloge uitgebracht wordt, maar de kans is best aanwezig dat we hem ook in Nederland gaan zien. Onbekend is ook wanneer de Oppo Watch precies aangekondigd wordt.