Oppo Find X2 Lite review: betaalbare en toekomstbestendige mid-ranger

In de Find X2-serie van Oppo vinden we ook een lichte variant, vaak zijn deze toestellen wat goedkoper geprijsd en hebben ze mindere specificaties. Maar met hoeveel minder moet je het doen of presteert het toestel goed? Wat kan de Oppo Find X2 Lite? We vertellen je alles over de Oppo Find X2 Lite in deze review.

Oppo Find X2 Lite review

Eerder heb je op DroidApp al reviews gezien van de Find X2 Pro en de Find X2, en aan dat rijtje mogen we nu de ook de Find X2 Lite toevoegen. In de afgelopen weken hebben we dit toestel als onze dagelijkse smartphone gebruikt en kunnen we zo tot een oordeel over dit toestel komen.

Oppo levert het toestel met een compleet pakket, dat wil zeggen naast de adapter en een headsetje ontvang je ook een plastic case bij het toestel. Daarmee is de X2 Lite meteen voorzien van een beetje extra bescherming.

Design, display en interface

De Oppo Find X2 Lite is een strak vormgegeven smartphone met een glanzende achterzijde. Oppo heeft bij dit toestel gekozen voor een druppel notch voor de front-camera en een bijna randloos design. Op de achterzijde vallen de vier lenzen op van de camera en wie goed kijkt ontdekt ook nog dat het AI logo wat glinstert. Naast de variant “Moonlight Black” heeft Oppo ook de kleur Pearl White.

Qua gebruiksgemak hadden de volumeknoppen een iets andere positie mogen hebben. Bij het inschakelen van het toestel met één hand wil je nog wel eens een schermafdruk maken of het volume verstellen.

Voor het scherm heeft Oppo gekozen voor een OLED scherm dat ook in de felle zon nog goed leesbaar is. Het voordeel van OLED is dat voor de kleur zwart pixels uitgeschakeld worden wat een kleine energiebesparing oplevert. Verder is het scherm voorzien van de vijfde generatie Corning Gorilla glass, wat moet beschermen tegen krassen en deuken.

De interface is misschien even wennen als je voor de eerste keer kennismaakt met het ColorOS van Oppo. Als Huawei gebruiker zal je allicht wat elementen herkennen. Toch heeft ColorOS extra’s te bieden zoals een snelmenu die je via de zijkant van je scherm kunt activeren. Plaats hier bijvoorbeeld je favoriete chat-app of tool in zodat je deze altijd binnen handbereik hebt.

Communicatie en multimedia

Over de belkwaliteit van de Find X2 Lite zijn we tevreden, we merken geen eigenaardigheden tijdens het bellen we zijn goed te verstaan. Ook voor het internetten is het toestel uitstekend geschikt. Standaard doe je dat in de Chrome browser van Google, maar je kunt in de Play Store nog tal van andere apps vinden.

Ook heeft het toestel naast 2 t/m 4G, ondersteuning voor 5G-netwerken. Oppo geeft wel aan dat nog niet alle frequentiebanden ondersteund zijn maar dat dat met een software update medio augustus dit jaar wordt opgelost. Dat hoeft geen groot probleem te zijn, omdat 5G nog niet breed beschikbaar is in ons land.

Over het display zijn we positief met een mooie kleurweergave en een prettige kijkhoek. Netflixen op de X2 Lite van Oppo is geen enkel probleem gebleken en ook andere multimedia-apps draaien goed op het toestel. Voor sommige applicaties activeert Oppo haar OSIE, een optimalisatie technologie waarmee de beeldverzadiging en contrast worden verbeterd. Dit werkt echter maar bij een handvol apps als TikTok en Instagram.

Camera

Voor het vastleggen van kiekjes en filmpjes vind je op de Oppo Find X2 Lite een quad-camera opstelling. Die opstelling bestaat uit een 48 megapixel hoofdcamera met een diafragma van f/1.7, 8 megapixel groothoeklens een 2 megapixel mono-lens en een 2 megapixel portretlens voor retro style portretfoto’s.

De camera reageert snel en je kunt met gemak bijvoorbeeld een vliegende reiger vastleggen. De details in de foto’s worden goed vastgelegd en de kleuren zijn realistisch. Ook met tegenlicht produceert de camera aardige plaatjes. In ons fotoalbum vind je tal van foto’s die we met dit toestel hebben geschoten.

Via de camera interface krijg je ook toegang tot andere modi zoals panorama en Google Lens. Wil je een slow-motion of timelapse maken, ook dat is mogelijk met de Find X2 Lite. Zelf de fotograaf uithangen met de pro-modus, ook dat kan, via deze modus pas je zelf de ISO-waarde, de sluitertijd, het witbalans, scherpte en helderheid aan om tot het perfecte plaatje te komen.

De standaard galerij app die Oppo op het toestel levert is voorzien van wat intelligentie, het kan bijvoorbeeld foto’s van personen bij elkaar zoeken en er één album van maken. Maar ook objecten en architectuur worden bij elkaar gegroepeerd.

Voor het maken van selfies heeft Oppo de X2 Lite voorzien van een 32 megapixel front-camera. Het levert prima foto’s op en met een diafragma van f/2.0 kun je ook bij minder licht nog goed uit de voeten met deze camera.

Filmen

Met de Find X2 Lite kun je filmpjes vastleggen in 4K resolutie. Op het toestel vind je ook een optie voor het vastleggen van stabiele video’s. Door Ultra Steady Video in te schakelen wordt de resolutie verlaagd naar 1080P en kan je stabiele beelden vastleggen. Handig als je al rennend wilt filmen.

Soloop

Op de Find X2 Lite vind je ook de Soloop app waarmee je gemaakte video’s kunt importeren en razendsnel omtovert tot een leuk kort filmpje compleet met muziek en vormgeving. Je kunt bij het maken kiezen uit verschillende effecten. Wil je een stukje uit de video knippen dan kan dat ook met Soloop. Tevreden over je creatie? Dan kun je hem meteen exporteren en delen. De app bevat allerlei effecten en ook tal van bijbehorende deuntjes.

Prestaties en overige mogelijkheden

Over de prestaties van de Oppo Find X2 zijn we tevreden. De interfaces werken snel en soepel, geen vreemde haperingen of vastlopers. Dat mag je ook verwachten van een toestel met zeker 8 gigabyte aan werkgeheugen en zeker acht rekenkernen. De Snapdragon 765G chipset die in de Find X2 Lite te vinden is, is eind 2019 uitgebracht als mid-end 5G chipset. Voor het bewaren van al je foto’s, video’s en apps vind je op het toestel 128GB opslagruimte.

Voor het vergrendelen van je smartphone kan je kiezen uit een pincode, maar ook uit gezichtsontgrendeling en vingerafdruk ontgrendeling. Bij gezichtsontgrendeling is een lichtbron wel nodig, als het geheel donker is dan slaagt het ontgrendelen niet of nauwelijks. De in het scherm geïntegreerde vingerafdrukscanner reageert snel en accuraat.

Via Game Space worden alle spellen op het toestel weergegeven en kan je een extra boost inschakelen om de prestaties verder te verbeteren. Ook helpt deze modus bij het blokkeren van alle meldingen of kan je ervoor kiezen om oproepen te blokkeren. Zit je niet te wachten op games maar wat ontspanning? Dan kan de app Oppo Relax je helpen om even tot rust te komen met rustgevende geluiden!

Accuduur

Als we kijken naar de accuduur dan kan je gemiddeld 4 tot 5 uur scherm-aan tijd behalen op een volle batterij. De totale capaciteit van de accu is 4025mAh en eenmaal leeg kun je deze razendsnel weer opladen met de techniek die bij Oppo VOOC flash charging heet. Deze snellaad techniek is ook echt snel want in minder dan een uur is de batterij weer volledig opgeladen!

Beoordeling

De Oppo Find X2 Lite is een prima smartphone en valt met een adviesprijs van 499 euro misschien beter binnen het budget dan bijvoorbeeld de X2 Pro. Ook de X2 Lite is voorbereid op de toekomst met ondersteuning voor 5G en op het gebied van prestaties is het een prettige smartphone om mee te werken. De camera’s leveren mooie plaatjes op en de interface heeft handige extra’s te bieden.

Een minpuntje vinden we wel de volumeknoppen op dezelfde hoogte als de aan-uitknop. De schermtijd is met gemiddeld 4,5 niet slecht, maar ook niet heel bijzonder.

Hoewel de concurrentie in het middensegment van de markt groot is, is de Oppo Find X2 Lite een fijne smartphone om te gebruiken. De verkrijgbaarheid van het toestel is op dit moment nog wel een issue, bij diverse webwinkels zoals Mobiel en Belsimpel staat het toestel in bestelling en duurt het even voordat deze beschikbaar komt. Je kunt het toestel wel direct al bestellen bij T-Mobile, Tele2 en Ben.

Oppo Find X2 Lite Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend