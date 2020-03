Oppo Find X2 review: één van de beste smartphones van dit moment

In 2018 werd het doek van de eerste Oppo-smartphone in Nederland gehaald; de Oppo Find X. Nu hebben we een zeer rijkelijk uitgeruste opvolger; de Oppo Find X2. Hoe doet deze smartphone het? We testen het in onze Oppo Find X2 review.

Oppo Find X2 review

Oppo is een merk dat flink aan de weg timmert. En dat timmeren is nog niet voorbij, want er liggen een hoop nieuwe kansen. De Amerikaanse sancties tegen Huawei kunnen voor Oppo een opening zijn en ook met de vele innovaties en prijs-kwaliteitverhouding weet Oppo steeds meer terrein te winnen. Nu is het tijd voor een nieuw (Find-) hoofdstuk. Dat doet het bedrijf met de Oppo Find X2 en Find X2 Pro.

Voor DroidApp heb ik de afgelopen tijd rondgelopen met de Oppo Find X2. Een toestel dat op papier op alle mogelijke manieren indruk weet te maken. Maar op papier is niet genoeg, het moet in de praktijk ook zo voelen. Of Oppo dat weet te bewijzen, schrijven we in deze uitgebreide Oppo Find X2 review.

Verkooppakket

In een kleurrijke doos verschijnt de Oppo Find X2 bij je op de deurmat. Naast de smartphone vinden we nog wat meer accessoires en benodigdheden in de doos. We komen wat papierwerk tegen, samen met een simnaald, een headset, USB-C datakabel en een siliconen cover die de zij- en achterkant van het toestel beschermt.

Oppo levert natuurlijk ook een adapter mee, en dat is een flinke jongen. Met de tijd dat toestellen steeds sneller opgeladen worden, wordt ook de adapter groter en ‘zwaarder’. Ook bij de Oppo Find X2 is dit het geval, want deze kun je met een snelheid van 65 watt onwijs snel opladen. Hier zullen we later in de Find X2 review op terug komen. Het is goed te zien dat Oppo direct de 65W lader meelevert. Er zijn genoeg merken waarbij de smartphone een hogere laadsnelheid aankan, maar de fabrikant een adapter meelevert met minder kracht.

Design en interface

De Oppo Find X2 is in tegenstelling tot de Pro-versie voorzien van een glazen behuizing. De Pro is er in vegan leather en met een keramiek-achterkant. Het vrij grote toestel ligt prettig in de (grote) hand, al zullen sommigen hem té groot vinden. Wij hebben de kleur ‘ocean’ en deze blauwe kleur zien we niet alleen aan de achterkant, maar ook aan de zijkant van de smartphone terug. Het geheel voelt heel premium aan.

Voorop is een 6,7 inch beeldscherm te vinden met 3K-resolutie en een verversingssnelheid van 120Hz. Oppo maakt gebruik van schermen die door Samsung gemaakt zijn, zowel bij de Find X2 als bij de Find X2 Pro. De 120Hz zorgt voor nog vloeiendere beelden, wat prettig is bij het scrollen door bijvoorbeeld je tijdlijn en het spelen van games. Het is de nieuwe trend in 2020. Vorig jaar zagen we toestellen met 90Hz, wat al een hele verbetering was, maar nu is het dus 120Hz. Bij het kiezen van automatische verversingssnelheid lijkt het erop dat de telefoon het meest kiest voor 60Hz, storend is dat niet.

Positief zijn we sowieso over het beeldscherm van de Find X2. Je kunt verschillende instellingen aanpassen, zoals de kleurtemperatuur en ook de kleurmodus kan veranderd worden. Er is ook een speciale oogcomfort-modus, prettig als je je telefoon voor het slapengaan nog wilt bedienen. De helderheid kan laag genoeg voor in situaties met weinig licht, en hoog genoeg op zonnige dagen.

Daarbij komen we verschillende technische termen tegen over het beeldscherm. Denk aan O1 Ultra Vision Engine. Hiermee belooft Oppo dat zelfs de alledaagse video’s omgetoverd worden tot ‘high-frame-rate HDR meesterwerken’. Daarbij zorgt AI Adaptive Eye Protection voor het beschermen van je ogen door de kleurtemperatuur aan te passen aan de omgeving.

De vingerafdrukscanner van de smartphone bevindt zich in het beeldscherm, daar komen we later in de review op terug. Links is de volumetoets onderverdeeld in twee aparte knoppen, wat ik persoonlijk erg prettig vind. De power-button vinden we rechts, terwijl we onderaan het toestel de speaker en de USB-C aansluiting vinden. Ook de sleuf voor de simkaart is onderaan te vinden.

Aan de achterkant van de Oppo Find X2 is de ietswat uitstekende cameramodule te vinden. Wanneer je het toestel plat op tafel legt, dan wiebelt hij hierdoor, dit probleem verhelp je met een hoesje zoals de meegeleverde siliconen cover. Op zich is het niet heel storend. De cameramodule biedt ruimte aan drie lenzen en een LED-flitser.

Interface

Bij het eerste gebruik van de Oppo Find X2 zien we gelijk al een duidelijk verschil met de Oppo Reno (review) die we eerder getest hebben. De ColorOS skin die Oppo over de Android-interface legt is een heel stuk volwassener geworden. De icoontjes bij de snelle instellingen zijn kleiner en nemen dus minder ruimte in en het oogt allemaal net wat beter. Vanuit het venster zie je direct hoeveel data je vandaag al verbruikt hebt. Een kleine, maar handige toevoeging is dat je een klein symbool van een belletje ziet staan van de meest recente notificatie als je het scherm inschakelt. Zie je direct wat de nieuwste melding is.

Je kunt tal van instellingen aanpassen en de interface laat zich vrij goed vanzelf wijzen. Het menu open je met een veeg naar boven waarna de applicaties op alfabetische volgorde gesorteerd staan.

Een andere functie bij de Oppo Find X2 is de aanwezigheid van het Always On Display. Je kunt zelf aangeven of je deze alleen tussen bepaalde tijden ingeschakeld wilt hebben. Wanneer je de telefoon niet gebruikt wordt op het scherm de tijd, datum, accupercentage en de notificaties getoond. Handig! Oppo geeft je de mogelijkheid om uit een aantal verschillende klokstijlen te kiezen.

Communicatie: bellen, internetten en netwerken

Bellen is nog altijd een belangrijke eigenschap van een smartphone, hoewel we dat misschien lang niet allemaal meer zo vaak doen. Dit jaar zien we verschillende smartphones met 5G verschijnen, en ook de Oppo Find X2 is hier een voorbeeld van. Dit betekent dat wanneer je provider 5G beschikbaar stelt, je direct kunt profiteren van het nieuwste en meest snelle mobiele netwerk. Voor nu moeten we het nog even doen met 4G. Er is geen dual-sim ondersteuning, er is ruimte voor één nano-simkaart.

Over het bellen met de Oppo Find X2 hebben we niks aan te merken. Oppo levert een eigen dialer- en berichten-app mee. Deze laten zich snel en prettig bedienen. Ook de belkwaliteit is prima; we verstaan de ander goed en ook het volume kan hard genoeg. Het typen van berichten doe je standaard met het Gboard toetsenbord. Natuurlijk kun je ook je eigen favoriete toetsenbord-app downloaden uit de Google Play Store.

Voor het internetten is de telefoon ook van alle gemakken voorzien; 2.4 GHz en 5 GHz WiFi, 5G en natuurlijk de bekende netwerken zoals 4G, 3G en 2G. Standaard is op de smartphone de Chrome-browser te vinden waarmee eigenlijk iedereen wel uit de voeten kan. Omdat we hier te maken hebben met een high-end smartphone hoeven ook de andere connectiviteitsmogelijkheden niet gemist te worden. Denk aan Bluetooth 5.1, GPS, NFC en alle nodige sensoren.

Multimedia: muziek en film

Op het gebied van multimedia is de Oppo Find X2 ook van alle gemakken voorzien; de Find X2 komt namelijk met een set stereo-speakers waar je U tegen zegt. We hebben nog niet eerder een toestel getest dat zulke goede geluidskwaliteit weet te produceren. Het volume kan flink hard en op vol volume klinkt de muziek nog aangenaam om naar te luisteren. Daarbij klinkt er een perfecte balans tussen hoge en lage tonen. Hou je niet van muziek met het volume vol open, dan is de kwaliteit ook prima op laag volume.

Ben je meer liefhebber van het gebruik van een headset, dan kun je een headset aansluiten op de USB-C poort. Een 3,5 millimeter aansluiting moet net als bij veel andere smartphones (in deze prijsklasse) gemist worden. Voor het beluisteren van je favoriete muziek kun je natuurlijk aan de slag met de bekende apps als Spotify en dergelijke. Op het toestel zelf vind je alvast YouTube Music (de opvolger van Google Play Music) en de eigen Oppo muziek-app.

Het kijken van films is ook geen enkel probleem op de telefoon. De Oppo Find X2 heeft namelijk hiervoor alles in huis. Eerder in de Oppo Find X2 review schreven we al dat de helderheid van het scherm fel genoeg kon voor op zonnige dagen en ‘zacht’ genoeg voor in omgevingen met weinig licht. De kijkhoek is prima en de kleuren spatten werkelijk van het scherm. Niets op aan te merken, en zoals je van een high-end smartphone mag verwachten.

Camera: foto en video

Niet alleen op de snelheid, accu en het beeldscherm wordt de volle aandacht gelegd bij de Oppo Find X2. De camera krijgt ook veel aandacht. Natuurlijk zijn we dan benieuwd of de fabrikant alle mooie verwachtingen waar kan maken. De Oppo Find X2 Pro heeft een nóg uitgebreidere camera waarmee je onder andere nog verder kunt inzoomen, maar op fotografiegebied heeft de Oppo Find X2 van alles te bieden.

We vinden aan boord van de Find X2 een 48 megapixel hoofdcamera, 12 megapixel groothoeklens met een reikwijdte van 120 graden en er is een 13 megapixel periscoop-telefotolens. Met de groothoeklens kun je ook macro-foto’s maken, zoals we bij wel meer smartphones zien. Wanneer een macro-object gedetecteerd wordt, schakelt de camera-app automatisch over naar het maken van macro-foto’s.

Verder is er 3x optische zoom, 5x hybrid zoom en 20x digitale zoom. We snappen de hele hype niet van het promoten van digitale zoom, want de kwaliteit is bij digitale zoom doorgaans waardeloos. Ook andere fabrikanten lijken ineens digitale zoom gevonden te hebben, terwijl dit al sinds jaar en dag mogelijk is. Dankzij de optische beeldstabilisatie maak je scherpe foto’s en ook zijn er drie verschillende autofocus methoden.

Camera-app

De camera-app zelf voelt volwassen aan en biedt veel opties. Er is een AI-knop aanwezig waarmee de instellingen aangepast kunnen worden op het onderwerp. We merken dat deze optie met regelmaat zorgt voor erg overdreven kleuren die niet realistisch zijn. Soms zijn de plaatjes met deze modus wel beter, kwestie van even ermee spelen. Daarbij is er een aparte nachtmodus en kun je de pro-modus gebruiken voor het handmatig aanpassen van instellingen.

In de applicatie vinden we ook de tekstscanner terug. Wanneer je een foto maakt van bijvoorbeeld een document of een boel tekst, wordt deze functie automatisch ingeschakeld. Tekst komt daarmee beter tot recht in de foto en overbodige dingen in de foto worden ‘weggesneden’.

Fotokwaliteit

Natuurlijk draait het allemaal om de kwaliteit van de foto’s. Je betaalt immers een hoog bedrag voor de Oppo Find X2, en dan wil je wel een camera die onder de verschillende omstandigheden mooie foto’s schiet.

We hebben de afgelopen weken een hoop foto’s gemaakt en zijn positief over de camerakwaliteit van het toestel. De foto’s zien er goed uit, zijn scherp en kennen een goede balans in contrastverschillen. Dit betekent, zowel de blauwe wolkenlucht en het groene gras komen goed tot recht in de foto’s. Ook bij tegenlicht is de kwaliteit prima. Wel zien we soms bij onderwerpen op de voorgrond, een lelijke overgang naar het vervaagde gedeelte. Zie bijvoorbeeld de bloemen foto hieronder, waarbij je ziet dat de vervaging tussen de bloem en de dijk, en de lucht en de dijk heel lelijk is. Dit zien we ook als we bijvoorbeeld de kat in de vensterbank fotograferen. Wellicht kan Oppo dit met een software-update nog wat verfijnen.

In het donker fotograferen met de Oppo Find X2 gaat het toestel ook prima af. We hebben hem naast de ‘nachtfoto-koning’ wat ons betreft gezet; de Huawei P30 Pro. Het is vooral een kwestie van smaak welke je mooier vindt, maar naar onze mening is de Oppo meer realistischer en is de Huawei duidelijker.

Daarbij hebben we nog een situatie vergeleken tussen de Oppo Find X2 en de Huawei P30 Pro. Kijk en oordeel zelf, allebei de foto’s zijn gemaakt in de automatische modus. Links zie je de Oppo Find X2 foto, rechts de foto die gemaakt is met de P30 Pro.

Daarbij is er de AI-functie die naar onze zin net wat teveel verzadiging toevoegt aan een beeld. Een ander aspect van de camera is de zoom-mogelijkheden. Hierbij kun je 20x digitaal zoomen (dus met kwaliteitsverlies), 5x hybrid zoom en 3x optisch zoomen. In het fotoalbum (via onderstaande link) zie je de foto’s met zoom.

Zoals gezegd hebben we met de Oppo Find X2 een groot aantal foto’s gemaakt. We hebben er hieronder eentje voor je neergezet, en de uitgebreide fotocollectie vind je, net als de zoom-functies, terug in het Oppo Find X2 fotoalbum.

Front-camera

De front-camera van de Oppo telt 32 megapixels. De kwaliteit hiervan is prima te noemen en de camera leent zich prima voor het maken van selfies. Zowel jezelf als de achtergrond worden op de juiste manier belicht. In de camera-app vind je een aantal tools zoals kleinere neus, kleiner gezicht, grotere ogen of een 3D-beeld van jezelf. Standaard staan deze bewerkingstools uitgeschakeld.

Galerij

De galerij-app is een strak uitziende applicatie, maar als je van een ander merk smartphone komt, is het even wennen. Alle meest recent gemaakte foto’s staan standaard namelijk niet bovenaan, maar onderaan. Dat voelt wat onlogisch aan.

Een optie in de galerij-app is de mogelijkheid om foto’s af te schermen voor anderen. Hiervoor selecteer je een foto in de app, en kies je de optie ‘Als privé instellen’. Deze komt dan terecht in je zogenoemde ‘Private Safe’. Deze digitale kluis vind je terug als optie op je smartphone en kun je voorzien van een wachtwoord.

Videocamera

Natuurlijk wil je ook video’s maken met de Oppo Find X2. De telefoon geeft je de mogelijkheid om in een resolutie van maximaal 4K te filmen met een framerate van maximaal 60fps. De beeldkwaliteit van de gemaakte filmpjes is prima. Geluiden worden goed vastgelegd en de kleuren komen goed tot hun recht. In de camera-app vind je ook een slow-motion functie terug voor het maken van vertraagde filmpjes.

Hieronder vind je een video die we met de Oppo Find X2 hebben geschoten. Daarin zie je duidelijk dat de beeldstabilisatie erg goed zijn werk heeft gedaan.



Overige mogelijkheden

Bij een echte high-end smartphone kom je nog veel meer functies tegen. Dat is dan ook het geval bij de Oppo Find X2.

Vingerafdrukscanner

De vingerafdrukscanner van de Oppo Find X2 is een zogenoemde in-display vingerafdrukscanner. Hierdoor hoef je je vinger alleen maar op het scherm te leggen waarna de telefoon kan ontgrendelen. Dit werkt uitstekend. We merken dat hij erg snel ontgrendelt, waarbij hij met de duim soms iets langer erover doet dan bij een wijsvinger. We waren gezien de eerder verschenen smartphones lang niet altijd enthousiast over de in-display vingerafdrukscanner, maar ze worden steeds beter. Leuk bij de Oppo is dat je zelf de animatie kunt aanpassen die je te zien krijgt bij de scanner.

Gezichtsherkenning

Gezichtsherkenning is natuurlijk ook terug te vinden op de Oppo. De Find X2 heeft razendsnel je gezicht herkend. Niet alleen overdag, maar ook in een omgeving met weinig licht kan de smartphone zonder veel moeite je gezicht herkennen. In het donker doet de gezichtsherkenning het niet. Daar hebben bijna alle smartphones moeite mee.

Slimme zijbalk

Een handige toevoeging is ‘Slimme zijbalk’. Deze functie doet denken aan Edge Vensters van Samsung, en geeft je snel toegang tot bepaalde apps en functies. Denk aan het openen van apps als drijvend venster; zoals WhatsApp of rekenmachine of het direct maken van een schermafbeelding.

Interessant is dat je bijvoorbeeld WhatsApp niet per se direct actief open hoeft te houden, maar je hem ook als ‘bubbel’ aan de zijkant van het scherm kan laten staan. Zo heb je wel echt razendsnel toegang tot de chat-app. De voorkeuzes in de balk kun je zelf personaliseren. Niet iedere app laat zich als drijvend venster openen.

Schermlichteffecten

Een andere functie die stiekem afgekeken lijkt te zijn van Samsung is ‘Schermlichteffecten’. De randen van het gebogen scherm kunnen oplichten in een gekozen kleur bij een binnenkomende melding. Handig, en het ziet er ook nog eens gelikt uit.

Slim rijden

Op de Oppo Find X2 vind je in het uitgebreide menu met instellingen ook ‘Slim rijden’ als optie terug. Wanneer de telefoon verbonden wordt met een Bluetooth-carkit word je niet gestoord tijdens het rijden. Denk aan notificaties die onderdrukt worden. Je kunt aangeven dat je ook oproepen niet binnen wilt krijgen, tenzij een nummer je in drie minuten twee keer belt, of een automatisch bericht instellen voor tijdens het rijden. Deze functie had Oppo wat ons betreft op een prominentere plaats in het menu mogen zetten om het gebruik aan te moedigen!

Bloatware

Zoals veel smartphones wordt ook de Oppo Find X2 met bloatware geleverd. De voorgeïnstalleerde apps op de Oppo zijn bijvoorbeeld een videobewerker, Game Space, Opera, OfficeSuite, Netflix, Facebook en nog wat tools. Daarbij zitten ook enkele Oppo apps, zoals Oppo Relax. Deze app laat je luisteren naar geruststellende geluiden om lichaam en geest te ontspannen. Het is een meditatie-app en wellicht dat deze na een stressvolle werkdag nog van pas kan komen.

Instellingen

Een blik door de lijst met instellingen van de Oppo Find X2 maakt duidelijk dat je erg veel kunt instellen bij het toestel. Het gaat om veel kleine dingen die in de praktijk erg handig zijn. Denk aan het laten oplichten van het scherm bij binnenkomende meldingen, de manier hoe je notificaties wilt verwijderen uit het meldingenvenster (naar links of naar rechts vegen) en het dubbeltikken op het vergrendelscherm om het toestel ‘wakker te maken’.

Prestaties: accu, snelheid en geheugen

Je hoeft je geen zorgen te maken dat je Find X2 de vele taken die je ermee wilt uitvoeren niet aankan. Qua specificaties zit het namelijk wel goed bij de Find X2 van Oppo. Allereerst is er de razendsnelle Qualcomm Snapdragon 865 processor, welke wordt bijgestaan door maar liefst 12GB aan werkgeheugen. Of je het echt nodig hebt, dat valt te betwisten, maar zeker is wel dat de telefoon echt waanzinnig snel is. We hebben geen enkele vertraging, hapering of lag ontdekt tijdens de reviewperiode.

Het interne geheugen van de smartphone bedraagt 256GB. Dit zal voor bijna iedereen wel voldoende zijn. Er is geen ruimte voor een geheugenkaart, heb je meer ruimte nodig, dan is er de Oppo Find X2 Pro met 512GB aan opslagruimte.

Accu

Met een 4200 mAh accu moet je aardig de dag door kunnen komen, zou de verwachting moeten zijn. Dat hebben we natuurlijk getest. We hebben de schermresolutie op automatisch gezet, net als de verversingssnelheid van het beeldscherm. De Oppo Find X2 schakelt dus zelf tussen een verversingssnelheid van 60Hz en 120Hz, het meest ideaal voor het accuverbruik zonder in te hoeven leveren op de prestaties van de telefoon.

We hebben de Find X2 als ‘daily driver’ toestel gebruikt en ondergetekende kent een vrij intensief smartphonegebruik. Het accuverbruik is natuurlijk van een groot aantal factoren afhankelijk. De dag komen we altijd zonder problemen door bij echt intensief gebruik. We zitten doorgaans op een screen-on-time van een nette 4-5 uur. Wat zeker gezien het 120Hz beeldscherm netjes is.

Nog meer positief, en misschien wel de allerbeste eigenschap van de Oppo Find X2 is de oplaadsnelheid. Van 0 naar 100 procent wordt gerealiseerd in 38 minuten dankzij de Super VOOC 2.0 Flash Charge ondersteuning. We zijn heel benieuwd of over een lange tijd dit niet een negatieve impact heeft op de batterij, maar we gaan er vanuit dat Oppo hierover heeft nagedacht.

Hoewel ik het persoonlijk niet echt mis, is het voor een high-end toestel jammer dat er geen ondersteuning is voor draadloos opladen. Eigenlijk alle concurrenten hebben die optie wel aan boord, net als Reverse Charging. Hiermee kun je andere apparaten draadloos opladen door deze op de rug van de smartphone te leggen. Er zal ongetwijfeld een groep mensen zijn die deze functie graag gebruiken. Die zijn dan bij de Oppo Find X2 niet aan het juiste adres.

Updatebeleid

Oppo laat aan DroidApp weten dat de smartphone twee jaar lang bijgehouden zal worden met Android-updates. Dit betekent dat we na Android 11 ook Android 12 zouden kunnen verwachten. Ook komt Oppo met nieuwe versies van de ColorOS skin en belooft Oppo maandelijkse beveiligingsupdates. We zijn benieuwd of dat in de praktijk ook gebeurt, want dat mag je voor een vlaggenschip wel minstens verwachten. Tijdens de reviewperiode hebben we in ieder geval al twee updates mogen ontvangen en draait hij op de februari-patch.

Beoordeling

Riep je vorig jaar ‘Oppo’ dan keken velen je vragend aan. Inmiddels is het merk al beter ingeburgerd en heeft het al bewezen erg goede smartphones te maken, ook in een meer betaalbare klasse. De Oppo Find X2-serie hoort niet in het rijtje thuis van betaalbaar, maar wel in het rijtje klasse. Want we zijn oprecht onder de indruk van de smartphone.

ColorOS is echt al duidelijk beter, al blijft deze erg aanwezig. Het voelt minder ‘kitscherig’ aan dan eerst en went het enorm snel. Daarbij is de snelheid, het scherm en de geluidskwaliteit van het toestel fenomenaal en levert de camera erg goede plaatjes af. Er is ondersteuning voor 5G en een accu die je niet teleurstelt. Punt blijft dat high-end smartphones nog altijd een hoge prijs hebben, maar wat ons betreft heb je aan de Find X2 de beste smartphone van dit moment.

Wel zal de concurrentie flink in de nek van de Oppo hijgen. Denk aan bijvoorbeeld de Galaxy S20+ en de toekomstige OnePlus 8-serie. Natuurlijk kan het ook concurrentie hebben van de Huawei P40-serie, maar doordat daar de Google-diensten op ontbreken heeft de Find X2 een voorsprong. Dat opent voor de fabrikant gelijk nieuwe deuren.

De Oppo Find X2 is direct verkrijgbaar bij T-Mobile, Mobiel, Belsimpel en MediaMarkt.

