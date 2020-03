Oppo Find X2 wallpapers: download ze hier voor je eigen smartphone

Vrijwel iedere smartphone verschijnt met een eigen reeks achtergronden. De nieuwe Oppo Find X2-serie wordt ook met eigen wallpapers uitgebracht, en de achtergronden van de Find X2 en Find X2 Pro kun je nu downloaden voor je eigen smartphone.

Oppo Find X2 wallpapers

Oppo heeft vorige week een serie mooie toestellen aangekondigd. Het waren de Oppo Find X2 en Find X2 Pro, waarover we van het weekend een uitgebreide preview hebben gedeeld. Zowel de Find X2 als de Pro zijn voorzien van 15 nieuwe abstracte, hoge-resolutie wallpapers. Deze achtergronden zijn gemaakt zijn hoge resolutie, 3168 x 1440 pixels.

Alle 15 wallpapers kun je zelf downloaden voor op je eigen toestel. We zien plaatjes met verschillende (abstracte) vormen en in verschillende kleuren. Waaronder ook foto’s van wolken en luchtfoto’s. Met deze achtergronden van Oppo kun je je toestel weer even opfleuren. Je kunt ze downloaden via deze link. Alle informatie over de Oppo Find X2-toestellen vind je via onderstaande buttons op de toestelpagina’s.

