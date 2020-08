Samsung presenteert nieuwe Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra: alle details

Zoals verwacht heeft Samsung zojuist haar nieuwe twee high-end smartphones aangekondigd. De fabrikant heeft het doek van de Galaxy Note 20 en Galaxy Note 20 Ultra gehaald. Dit moet je erover weten.

Samsung Galaxy Note 20 aankondiging

Vorig jaar toonde Samsung de Galaxy Note 10-serie, vandaag is het de dag waarop Samsung de nieuwe Galaxy Note 20-serie heeft aangekondigd. Hierbij gaat het om de Note 20 en Note 20 Ultra. Allebei komen ze op de markt met ondersteuning voor het 5G-netwerk. In ons land krijgen de devices de Exynos 990 processor mee, terwijl hij in de VS geleverd wordt met de Snapdragon 865+ processor van Qualcomm. Samsung zegt het volgende over de nieuwe smartphones;

“De Galaxy Note20 Ultra is speciaal ontworpen voor Note-fans die alleen genoegen nemen met het beste van het beste in termen van kracht en productiviteit. De Galaxy Note20 richt zich op een breder publiek, met het doel om zowel werk als plezier te optimaliseren.”

We beginnen even bij de meest uitgebreide, de Galaxy Note 20 Ultra. Dit toestel wordt geleverd met een 6,9 inch Dynamic AMOLED-scherm met 120Hz verversingssnelheid en QHD+ resolutie. Het scherm heeft Corning Gorilla Glass 7. Dan is er ook nog de Samsung Galaxy Note 20, het ‘standaard’ model. Deze is qua specificaties minder indrukwekkend te noemen. Aanwezig is een 6,7 inch Super AMOLED-scherm met een resolutie van 2400 x 1080 pixels en een standaard verversingssnelheid van 60Hz.

Met de vernieuwde S Pen moet de ultieme schrijfervaring geleverd worden, zo belooft Samsung. Met de nieuwe Anywhere Actions kun je nog eenvoudiger navigeren, in welke app je ook zit. Tevens kan Samsung Notes automatisch je notities synchroniseren met je smartphones, tablet en pc. Er is ook een koppeling mogelijk met je Windows 10-computer. Je kunt naadloos schakelen naar je apps (en deze op je pc draaien) en ook kun je direct terecht in de galerij. Verder heeft het integratie van verschillende Microsoft diensten zoals OneNote, Outlook, To Do, Teams en andere apps.

Xbox en camera

We zagen het eerder al voorbij komen in de geruchten, en nu wordt er meer duidelijk over de manier waarop de Note 20 en Xbox met elkaar verbonden zijn. De Galaxy Note 20-serie laat je meer dan 100 populaire Xbox games spelen op je Note 20 of Note 20 Ultra. Hiervoor kun je gebruik maken van cloud gaming via Xbox Game Pass Ultimate. Hiervoor zul je wel voor moeten betalen.

Tevens kun je met de Note 20-toestellen aan de slag met 8K filmen. Voor het maken van foto’s is de Galaxy Note 20 Ultra het meest uitgerust. Deze heeft een 108 megapixel hoofdcamera (f/1.8). Verder is er een 12 megapixel telelens met 5x optische zoom en OIS (f/3.0) en is er een 12MP groothoeklens (f/2.2). Bij de Note 20 is er een 12MP hoofdcamera. 64MP telelens met 3x optische zoom en een 12 megapixel groothoeklens. In beide gevallen is er een 10 megapixel front-camera op het toestel te vinden.

Overige informatie

De Samsung Galaxy Note 20 verschijnt met een 4300 mAh accu, 8GB RAM en 256GB opslagruimte. De accu kan met 25W snel worden opgeladen, en beschikt ook over powershare voor het draadloos opladen van andere toestellen. Zelf kan het toestel opgeladen worden met 15W. De Note 20 Ultra heeft dezelfde oplaadkracht, maar wordt geleverd met een 4500 mAh accu. Verder heeft de Ultra 12GB aan RAM en is het geheugen van 256GB of 512GB uit te breiden met een geheugenkaart. De opslagruimte van de Note 20 kun je niet uitbreiden.

Beschikbaarheid

Samsung legt de nieuwe toestellen vanaf 21 augustus in de winkels. Je betaalt voor de Note 20 met 5G en 256GB een bedrag van 1049 euro. Voor 1299 euro heb je de Note 20 Ultra met 256GB, voor 1399 euro de versie met 512GB. De Note 20 komt beschikbaar in de kleuren Mystic Bronze, Mystic Grey en Mint. De Note 20 Ultra alleen in Mystic Bronze en Mystic Black.