Nu ook Galaxy Note 20 volledig uitgelekt: flinke downgrade met plastic behuizing

Gisteren werd de Samsung Galaxy Note 20 Ultra compleet uit de doeken gedaan in een leak, nu is de Note 20 aan de beurt. Het is gelijk een wereld van verschil, want het toestel lijkt flink gedowngrade te worden.

Downgrade voor Galaxy Note 20

We schreven gisteren over de Galaxy Note 20 Ultra foto’s en specs die waren uitgelekt. Nu is het de beurt aan het meer ‘standaard’ model uit de serie; de Galaxy Note 20. Waar de huidige Note 10 nog prima specificaties en eigenschappen had, lijkt dat met de komst van de Note 20 een heel ander verhaal te worden.

De informatie is uit dezelfde bron als de Ultra en de reputatie is hoog, dus we kunnen er vanuit gaan dat deze informatie klopt. In tegenstelling tot andere high-end smartphones lijkt Samsung het toestel te willen voorzien van een plastic in plaats van glazen behuizing, met een metalen frame. Daarnaast moet er een 4G en 5G versie van op de markt komen.

Samsung zal de Galaxy Note 20 voorzien van een 6,7 inch Full-HD+ Super AMOLED-scherm met de standaard 60Hz verversingssnelheid. Dit terwijl de Note 20 Ultra de 120Hz beeldsnelheid krijgt. Het scherm is plat en loopt niet door aan de zijkant. De vingerafdrukscanner in het scherm zal dezelfde zijn als bij de S20.

Verder zal de smartphone in Europa geleverd worden met een Exynos 990 chipst, samen met 8GB geheugen en 256GB opslagruimte. Ook opvallend; er is geen ruimte voor een microSD-geheugenkaart. Ook de 3,5 millimeter audio-aansluiting is niet meer aanwezig. Op het toestel zit een 64MP telelens, samen met 3x zoom. Verder is er een 12 megapixel hoofdcamera en een groothoekcamera. Voorop is een 10MP front-camera te vinden.

De Samsung Galaxy Note 20 is waterdicht (IP68), heeft een 4300 mAh met draadloos laden en een andere S Pen dan bij de Note 20 Ultra. Wel zal ook dit toestel geleverd worden met de Xbox Game Pass. Het toestel moet op 5 augustus aangekondigd worden in de kleuren Mystic Bronze, Mystic Gray en Mystic Green. We zijn benieuwd naar de prijs, want de specs zijn niet heel bijzonder te noemen om zichzelf een prijs van rond de 1000 euro te geven.