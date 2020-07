Samsung Galaxy Note 20 Ultra: alle foto’s en specs uitgelekt van ‘Xbox-smartphone’

Een betrouwbare bron heeft vrijwel alle informatie over de nieuwe Galaxy Note 20 Ultra gedeeld. Foto’s en specificaties zijn uitgelekt van de telefoon die ook wel de ‘Xbox-smartphone’ genoemd kan worden.

Galaxy Note 20 Ultra

De Samsung Galaxy Note 20 Ultra zal samen met nog enkele andere producten aangekondigd worden tijdens de komende editie van Samsung Unpacked. Deze editie staat gepland voor 5 augustus. Dankzij de Duitse collega’s van Winfuture komen we nu vrijwel alles te weten over het nieuwe model; de Note 20 Ultra. Duidelijk is dat er met dit toestel een aantal dingen gaan veranderen.

Allereerst wordt de Samsung Galaxy Note 20 Ultra met een grotere stylus geleverd. De nieuwe S Pen heeft een responstijd van negen milliseconden. Daarbij is hij ontworpen om schrijven zo realistisch mogelijk te maken en zo dichter bij het schrijven op papier te komen, zo stelt de bron. Daarnaast werkt het nauwer samen met Microsoft en wil het naast gebarencommando’s ook automatische OneNote-synchronisatie aanbieden op de Note 20.

Een andere key-feature van dit toestel is ‘gaming’. Ook hierbij is samengewerkt met Microsoft en is de telefoon geoptimaliseerd voor het spelen van games. Hiervoor kun je onder andere via Project xCloud online games streamen. Met de Xbox Game Pass kun je meer dan 90 games uit de cloud halen om deze op de Galaxy Note 20 Ultra te spelen. Het moet als het ware een ‘draagbare gameconsole’ worden.

Specificaties

De Samsung Galaxy Note 20 Ultra wordt geleverd met een 6,9 inch OLED-scherm dat doorloopt aan de zijkanten. Het biedt een resolutie van 3200 x 1440 pixels, heeft een 120Hz verversingssnelheid en biedt 508 pixels per inch. Daarnaast moet dit de eerste smartphone zijn met het nieuwe Corning Gorilla Glass 7.

Samsung zal de telefoon voorzien van een 108 megapixel camera met laser autofocus en 5x optische zoom. Verder zijn er twee 12MP-sensoren, waarvan één een periscooplens is en de ander een groothoeklens is. Er wordt (gelukkig) afscheid genomen van de term 100x zoom, want dat was in de praktijk gewoon waardeloos en leverde nietszeggende plaatjes op. Bij de Note 20 Ultra gelooft Samsung nog wel in 50x space zoom. Voorop is er een enkele 10 megapixel camera. Met de camera achterop kan weer in 8K gefilmd worden.

Volgens de Duitse collega’s krijgt de Galaxy Note 20 Ultra ook dual-GPS, Bluetooth 5, USB-C 3.2 en WiFi 6 mee. Op de lijst staan verder de stereo-speakers, 5G ondersteuning, IP68-certificatie en een 4500 mAh accu. Deze moet 50 procent opgeladen zijn in 30 minuten tijd. Ook draadloos laden en eSIM vinden we terug op de Note 20. Over Android 10 zal de One UI skin geleverd worden.

Op 5 augustus komen we alle details te weten. Houd in ieder geval rekening met een prijs die zal beginnen boven de 1000 euro. De smartphone komt beschikbaar in Mystic Black en Mystic Bronze.