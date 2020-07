Samsung Galaxy Note 20 Ultra in hands-on video opgedoken

Kun je niet wachten tot de aankondiging van de nieuwe Galaxy Note 20-serie? Er is nieuwe informatie verschenen, waarbij we de Galaxy Note 20 Ultra in een video zien.

Galaxy Note 20 in video

Gisteren werd bekend gemaakt dat op 5 augustus een nieuwe editie van Samsung Galaxy Unpacked plaats zal vinden. Ook doken er live foto’s op van de nieuwe Galaxy Note 20-telefoon. Want de naam is nog een beetje onduidelijk. Waar de ene bron het heeft over de Galaxy Note 20+, spreekt andere informatie weer over de Galaxy Note 20 Ultra.

Zeker is wel, er komt een Galaxy Note 20 aan. De bron die gisteren de live foto’s heeft gedeeld, heeft nu een video online gezet van het nieuwe toestel. In de kleine anderhalve minuut durende video zien we de Galaxy Note 20 Ultra van verschillende kanten, samen met de S Pen. De aansluiting voor de S Pen zit bij het nieuwe model voortaan linksonder, in plaats van rechtsonder.



Alle details zullen we op 5 augustus te horen krijgen. Als er meer informatie bekend is, houden we je natuurlijk op de hoogte.