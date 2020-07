Galaxy Unpacked: Samsung Galaxy Note 20 en meer op 5 augustus

Nog minder dan een maand te gaan, en dan zullen we verschillende nieuwe producten van Samsung te zien krijgen. Samsung heeft nu bevestigd wanneer Samsung Unpacked 2020 gehouden wordt.

Galaxy Unpacked op 5 augustus

De datum van 5 augustus hing al even in de lucht, maar nu is het officieel bekend gemaakt door Samsung. Op deze datum zal Samsung haar Galaxy Unpacked event houden. Dit betekent dat we op die dag nieuwe producten van de Koreaanse fabrikant gaan zien. Uiteraard behoort hier ook de Galaxy Note 20-serie toe, al wordt daar niet expliciet over gesproken.

Galaxy Unpacked 2020 staat mogelijk ook in het teken van de nieuwe Fold, al kan dat ook op een later moment zijn. Eerder doken er ook berichten op over de Galaxy Watch 3, en die gaan we misschien ook wel op 5 augustus zien.

Natuurlijk zal DroidApp je ook op de hoogte houden van het nieuws. De aankondiging zal uitgezonden worden via een livestream op 5 augustus, welke begint om 16:00 uur Nederlandse tijd.

