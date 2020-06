Samsung Galaxy Watch 3 te zien op nieuwe beelden

Op uitgelekte foto’s krijgen we nu een goed beeld van hoe de nieuwe smartwatch van Samsung er uit komt te zien. Het is de Galaxy Wacht 3.

Galaxy Watch 3 in beeld

Samsung werkt aan een nieuwe smartwatch in de Galaxy Watch-serie. Op internet zijn foto’s opgedoken van de nog niet aangekondigde Samsung Galaxy Watch 3. Dit horloge zal de huidige Watch 2 opvolgen, zo meldt leaker Evan Blass.

Naast een zwarte en een zilvere kleur, zal Samsung ook een bronzen kleur van de Galaxy Watch 3 uitbrengen. Er verschijnt van het horloge een 45mm variant en een kleinere 41mm versie. De 45mm versie zou beschikken over een 1,4 inch display en een 340 mAh batterij. Bij het model met de 41mm kast zou dit een 1,2 inch scherm zijn en een 247 mAh accu.

Naar verwachting presenteert Samsung de nieuwe Galaxy Watch 3 samen met de nieuwe Note 20-serie in augustus, of op een eigen event in juli. Op het horloge staat de datum woensdag 22 juli genoteerd, al is het onbekend of Samsung inderdaad deze dag uit heeft gekozen voor de lancering.