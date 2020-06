‘Samsung presenteert 5 augustus nieuwe toestellen tijdens Unpacked’

Een nieuwe editie van Samsung Unpacked zou gepland staan voor begin augustus, zo melden bronnen. We zullen hier nieuwe toestellen te zien krijgen, zoals een Galaxy Note 20 en mogelijk een nieuwe vouwbare smartphone.

Galaxy Unpacked op 5 augustus?

Er komen weer nieuwe toestellen aan van Samsung. Volgens bronnen komt de fabrikant met een nieuwe editie van Samsung Unpacked. Deze editie zou volgens de geruchten gepland staan voor 5 augustus, al is deze datum nog niet door Samsung bevestigd. Op deze woensdag zullen we verschillende nieuwe smartphones gaan zien, waarbij in het verleden al meerdere geruchten binnen zagen komen. De Galaxy Note 10-serie werd ook op een woensdag gepresenteerd.

Allereerst zien we hier zeer waarschijnlijk de nieuwe Galaxy Note 20 en Galaxy Note 20+. Deze twee smartphones zijn eerder al uitgelekt in renders. Naar waarschijnlijkheid zijn de toestellen voorzien van een vergelijkbaar design als de Galaxy S20-serie. In de afgelopen jaren heeft Samsung de releasedata van de Note-toestellen een aantal weken naar voren geschoven. Op die manier hoopt Samsung een voorsprong te hebben op de concurrentie.

Naast de Galaxy Note 20-serie verwachten we nog meer nieuws. Er gaan geruchten rond over de Galaxy Fold 2. Of we deze inderdaad daar gaan zien, dat is nog even afwachten. Ditzelfde geldt voor de komst van de Galaxy Watch 3.