Samsung Galaxy Note 20 renders: zo ziet het toestel eruit

Samsung komt van de zomer met de nieuwe Galaxy Note 20-serie, zo is de verwachting. We hebben er al het één en ander aan geruchten over gehoord, maar nu krijgen we er ook een beter beeld bij. De Samsung Galaxy Note 20 renders zijn namelijk verschenen.

Renders van Galaxy Note 20

Ieder jaar kunnen we naast een nieuwe S-serie smartphone van Samsung, ook een nieuwe Note verwachten. Dit jaar zal de Galaxy Note 20 (en Note 20+) zijn debuut maken. We schreven van de week al over enkele specificaties waarover de Galaxy Note 20+ zal beschikken. Dit keer zien we renders van de Galaxy Note 20. We verwachten dat de Note 20+ niet gek veel af zal wijken, hoewel het zeker kan zijn dat bepaalde dingen anders zijn.

We zien bij de Galaxy Note 20 direct wat overeenkomsten met de Galaxy S20-serie van de fabrikant. Zo zal aan de voorkant de front-camera in een cirkelvormige opening geplaatst worden, ook wel de punch-hole genoemd. Het scherm zelf zal een 6,7 inch Super AMOLED-display zijn, vermoedelijk met 120Hz verversingssnelheid. De smartphone zal voorzien zijn van een aluminium frame en krijgt ook weer een camera-eiland. Deze cameramodule zou volgens de bron nog onderhevig zijn aan ontwikkelingen, dus de vormgeving kan iets veranderen. Echter is degenen achter de renders geen bekende naam, dus we moeten de informatie wel nog met een korreltje zout nemen.

Als de berichten inderdaad kloppen, dan verplaatst Samsung de opening voor de stylus, de S Pen van rechtsonder naar linksonder. Daarbij wordt verwacht dat de Note 20 net zo groot zal zijn als de grote Galaxy Note 10+. De afmetingen komen neer op 161,8 x 75,3 x 8,5 millimeter. Tevens worden de power-button en de volumetoetsen verplaatst naar de rechterzijde, net als bij de S20-serie het geval is.

