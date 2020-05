Goed nieuws voor degenen die op zoek zijn naar een niet al te dure, maar wel prima uitgeruste smartphone. Uit de database van DroidApp blijkt dat je de nieuwe Samsung Galaxy A21s vanaf nu kunt bestellen.

Samsung Galaxy A21s

Een riante accu van 5000 mAh, een 6,5 inch HD+ beeldscherm, Exynos 850 octa-core processor, Android 10 en nog vele andere mogelijkheden, en dat voor een prijs van net iets meer dan 200 euro. Vorige week kwam Samsung met de aankondiging van de Samsung Galaxy A21s. DroidApp wist toen al exclusief te melden dat deze telefoon ook naar Nederland komt, al werd de naam van de telefoon nog verwisseld met een ander toestel.

DroidApp heeft nu ander goed nieuws. De nieuwe Samsung Galaxy A21s komt definitief naar Nederland en is vanaf nu op verschillende plekken te bestellen. We vertellen je eerst nog even wat meer over de Galaxy A21s. De smartphone is namelijk van alle gemakken voorzien. Er is (minimaal) 32GB aan opslagruimte, 3GB werkgeheugen en natuurlijk Android 10. Daarbij heeft het toestel een quad-camera met 48MP hoofdlens. Zelfs NFC is aanwezig op dit gunstig geprijsde toestel.

De Samsung Galaxy A21s komt vanaf half juni beschikbaar op de Nederlandse markt. Je kunt het toestel vanaf nu direct pre-orderen bij Bol.com, Mobiel, MediaMarkt en Belsimpel. Je betaalt 209 euro voor de 3GB/32GB en 229 euro voor de 4GB/64GB.