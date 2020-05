Samsung Galaxy A21s onderweg: zeer interessant toestel voor 199 euro

Samsung werkt naar verluidt aan een nieuwe smartphone voor de Europese markt. Het zou gaan om de Samsung Galaxy A21s, met een prijskaartje van 199 euro en een gloednieuwe processor van Samsung zelf.

Samsung Galaxy A21s is onderweg

Een doorgaans betrouwbare bron heeft informatie gedeeld over de Samsung Galaxy A21s. Deze smartphone zal als eerst beschikken over een nieuwe processor van de Koreaanse fabrikant; de Exynos 850. Dit is een octa-core chipset met een maximale rekensnelheid van 2.0 GHz. Deze wordt bijgestaan door 3GB werkgeheugen en een opslagruimte van 32GB/64GB. Dit kan met een MicroSD-geheugenkaart uitgebreid worden.

De Samsung Galaxy A21s zal geleverd worden met een 6,5 inch HD+ beeldscherm. Dit zal een PLS-TFT scherm zijn; deze keer dus geen AMOLED-paneel. De telefoon krijgt een 13 megapixel front-camera, te vinden in de punch-hole opening. Achterop krijgt de A21s een quad-camera met 48MP hoofdsensor.

Samsung lijkt niet te besparen op de mogelijkheden die het toestel krijgt. Zo zal er een 3,5 millimeter aansluiting aanwezig zijn, en zelfs NFC krijgt het toestel mee. Verder zien we Bluetooth 5.0 en een flinke 5000 mAh accu die zelfs via een USB-C aansluiting opgeladen kan worden. Uiteraard vinden we ook Android 10 terug.

De Duitse bron meldt verder dat de Galaxy A21s een dikte krijgt van 8,9 millimeter en een gewicht van 191 gram. De telefoon moet beschikbaar komen in het zwart, wit en blauw. De 32GB versie van de A21s zou uit moeten komen voor 199 euro/209 euro. We zouden het erg interessante toestel al eind mei terug moeten vinden in de winkel. De komst naar Duitsland lijkt zeker, stiekem verwachten we de smartphone ook in Nederland. Als dat gebeurt, kan dit zomaar een heel interessant toestel worden.