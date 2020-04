Evan Blass deelt persrenders van de nieuwe Samsung Galaxy A21

We zagen eerder al foto’s verschijnen van de Samsung Galaxy A21. Dankzij Evan Blass krijgen we nog meer te zien van de opvolger voor de Galaxy A20. De verwachting is dat de smartphone binnenkort aangekondigd zal worden.

Galaxy A21 renders van Evleaks

Evan Blass, ook wel bekend als Evleaks heeft weer van zich laten horen. De leaker deelt deze keer foto’s van de nog onaangekondigde Samsung Galaxy A21. De smartphone zal binnenkort aangekondigd worden, zo is de verwachting. Er is namelijk al zoveel uitgelekt aan beelden van het toestel. De smartphone zal voorzien zijn van een punch-hole, een camera-opening waarin de front-camera is geplaatst.

Interessant is dat deze mid-end smartphone aan de achterkant een quad-camera opstelling krijgt. Daarbij is er een vingerafdrukscanner, bevindt zich een volume- en power-button aan de rechterkant en een simkaart-slot aan de linkerkant. Op dit moment ontbreekt het aan nog wat meer specificaties en informatie. Volgens geruchten krijgt het toestel een Helio P35 processor van MediaTek, 3GB aan werkgeheugen en 64GB opslagruimte. Er zal een HD+ AMOLED-scherm aanwezig zijn, samen met een 4000 mAh accu en natuurlijk Android 10.

Als er meer informatie bekend is over de Samsung Galaxy A21, dan houden we je natuurlijk hiervan op de hoogte.