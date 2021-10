Nieuwe beveiligingsupdate voor Samsung Galaxy A21s, M21, A42, Tab S6 Lite en meer

Samsung heeft voor een hoop apparaten een nieuwe update klaargezet. Gebruikers van verschillende tablets en smartphones krijgen een nieuwere beveiligingsupdate aangeboden, dan waar hun apparaat nu al op draait. Het gaat vooral om toestellen die niet maandelijks bijgehouden worden met een update.

Updates bij Samsung

Samsung heeft de updatemachine weer opgestart en dat resulteert in een hoop updates voor meerdere apparaten. Van een hoop lezers, waaronder Theo, Bram en Simon krijgen we berichten binnen dat een aantal apparaten bijgewerkt zijn met een nieuwe beveiligingsupdate. Bij alle toestellen in dit artikel gaat het om beveiligingsupdate september 2021. Deze update bevat bovenop de patches van Google, ook de patches van Samsung zelf.

De update is beschikbaar voor de volgende smartphones en tablet; in Nederland en België komt hij binnenrollen op de Galaxy A42. Gebruikers van de Samsung Galaxy A21s, Galaxy A7 (2018) en de Galaxy M21 kunnen de update eveneens verwelkomen op hun toestel. Tablets worden ook niet ontzien bij de september-update. De nieuwe security-patch komt beschikbaar voor de Samsung Galaxy Tab S6 Lite.

