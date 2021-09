Samsung voegt 23 eigen patches toe aan beveiligingsupdate september

Deze week heeft Google officieel beveiligingsupdate september vrijgegeven voor 2021. Samsung heeft nu ook de eigen details bekend gemaakt over wat er nieuw is met de update.

Samsung over september-update

De september-update is door Samsung al voor verschillende toestellen uitgerold de afgelopen week. Woensdag publiceerden we een artikel over beveiligingsupdate september 2021, waarbij we meer te weten kwamen over de details van de update vanuit Google.

Fabrikanten gaan echter ook met de update aan de slag en zoals doorgaans heeft Samsung ook weer de eigen details gedeeld. Uit de informatie die Samsung deelt heeft Samsung aan deze update een flink aantal eigen patches toegevoegd; 23 om precies te zijn.

Niet alle patches zijn daarbij voor alle toestellen van Samsung. We zien bij één van de veiligheidsopties dat er een patch is voor een bepaalde module bij toestellen met een Exynos 990 of Exynos 2100 chipset. Verder zien we dat Samsung een lek in de Bluetooth-verbinding heeft aangepakt en dat in verschillende Samsung-apps nog aanpassingen zijn gedaan.

In de komende weken zullen nog meer toestellen van Samsung de update krijgen naar de september-patch. Krijg jij de update binnen? Dan horen we dat graag van je! Stuur ons een mailtje, samen met een screenshot 🙂

