De vergeten smartphone: Samsung Galaxy W (i8150)

Een opvallende smartphone werd er in 2011 uitgebracht door Samsung; de Samsung Galaxy W, met het typenummer i8150. Ken jij dit toestel nog? Het was een alternatief voor de Galaxy S-serie. We bespreken de Galaxy W in deze editie van ‘De vergeten smartphone’.

Samsung Galaxy W

In deze editie van ‘De vergeten smartphone’ gaan we tien jaar terug in de tijd. Samsung bracht toen de Galaxy W uit. In datzelfde jaar, in 2011, werd ook al de Samsung Galaxy S II uitgebracht, een toestel dat hoge ogen heeft gegooid en alles aan boord had in die tijd. Voor degenen die niet de portemonnee leeg wilden gooien en genoegen namen met net wat minder, was er de Galaxy W. De ‘W’ stond hier voor Galaxy Wonder. Daarbij werd de Galaxy W gezien als een Lite-versie van de Galaxy S Plus.

Maar wat bood de (plastic) Galaxy W allemaal? De i8150 bood een 3,7 inch TFT-scherm. De resolutie van het scherm kwam uit op 800 x 480 pixels. Er was een single-core processor; een Snapdragon S2 chipset van Qualcomm met een rekenkracht van 1.4GHz. Samsung gaf het toestel 512MB aan werkgeheugen mee. Het interne geheugen van de Galaxy W kwam uit op 2GB. Dit kon uitgebreid worden met een geheugenkaart. Aan de voorzijde was de smartphone voorzien van een VGA-camera; achterop een enkele 5 megapixel camera, met LED-flitser. De batterij had een capaciteit van 1500 mAh en was verwisselbaar; iets wat we niet meer zien tegenwoordig.

Uiteraard verscheen de Samsung Galaxy W met Android op de markt; dit was Android 2.3.5 Gingerbread. Hier lag de TouchWiz interface bovenop. Je kon terecht in de Android Market voor het downloaden van apps en games. Daarbij waren er natuurlijk de verschillende Google-apps zoals Google Maps, al was dat duidelijk minder uitgebreid dan de app hoe je die nu op de smartphone gebruikt. Met Samsung Kies (Air) kon je de bestanden op je telefoon beheren.

Samsung bracht de Galaxy W i8150 uit in Nederland voor een bedrag van rond de 300 euro.



Samsung Galaxy W samengevat in 3 punten: