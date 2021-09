Samsung Galaxy S20- en Note 20-serie krijgen beveiligingsupdate september

Officiële details vanuit Google voor de nieuwste beveiligingsupdate van september zijn er nog niet. Fabrikanten wachten daar nu echter niet op. Samsung geeft de Galaxy S20- en Galaxy Note 20-serie de nieuwe beveiligingsupdate van september.

September-update voor Galaxy S20 en Note 20

Doorgaans maakt Google aan het begin van de maand een nieuwe versie van het Android Security Bulletin openbaar. Dat is nu nog niet gebeurd, maar dat betekent niet dat er geen nieuwe security-patch voor Android beschikbaar is. Samsung is alvast begonnen met het optimaliseren van de beveiligingsupdate van september 2021 voor de verschillende smartphones. Nu is die ook alvast beschikbaar, waarbij je kunt profiteren van een verbeterde beveiliging.

Jan laat aan DroidApp weten dat zijn Samsung Galaxy S20+ de update van september heeft mogen ontvangen. Het is een update met een grootte van 186,35MB en brengt zover bekend verder geen veranderingen of nieuwe functies. De update is vanaf nu beschikbaar voor de Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra. Daarnaast is de update beschikbaar voor de Galaxy Note 20 en de Galaxy Note 20 Ultra. Als je deze kunt downloaden, ontvang je hiervan een notificatie.

