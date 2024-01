Galaxy S20- en Note 20-serie bijgewerkt met beveiligingsupdate januari

Nadat we vrijdag al schreven over drie modelseries die de update van januari kregen, is het ook de beurt aan de volgende reeks. De update staat klaar voor de Galaxy S20-serie en ook de Note 20-toestellen krijgen de update.

Galaxy S20-serie: januari update

Gisteren werden negen toestellen al door Samsung bijgewerkt met de nieuwe beveiligingsupdate van januari. Theo meldt zich nu met een update voor de toestellen in de Galaxy S20-serie. Drie modellen krijgen deze patch vanaf nu aangeboden.

De Galaxy S20-serie is niet de enige serie die de update aangeboden krijgt. De januari-update is vanaf nu ook beschikbaar voor de Samsung Galaxy Note 20 en de Galaxy Note 20 Ultra, zo laat Alexander aan ons weten.

Voor de S20-serie betekent dit dat de update gedownload kan worden voor de Galaxy S20, de Galaxy S20+ en de Galaxy S20 Ultra. Het FE-toestel zal later bijgewerkt worden.

