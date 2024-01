Samsung rolt januari-update uit voor Galaxy S23-, S22- en S21-serie

Drie modelreeksen van Samsung worden vanaf nu bijgewerkt met de nieuwste security-patch van januari. De smartphones die bijgewerkt worden zijn de Galaxy S23-, Galaxy S22- en Galaxy S21-serie. In totaal gaat het dus om negen modellen die een update aangeboden krijgen.

Januari-update voor S23, S22 en S21

Normaliter rolt Samsung wat gefaseerd over de maand een beveiligingsupdate uit voor de toestellen uit de S-serie. Dat is vandaag even anders. Onze mailbox wordt overspoeld met updatemeldingen bij Samsung’s high-end toestellen. We krijgen onder andere meldingen van Jarno, Theo, Frank, Dennis en vele anderen, waarvoor hartelijk dank! Wat is er vandaag aan de hand? De januari-update wordt uitgerold naar negen toestellen.

De update staat klaar voor de modellen uit de Galaxy S21-, S22 en S23-serie. In totaal voor negen toestellen. Op een later moment zullen de FE-modellen de update aangeboden krijgen. Zover bekend blijft het bij de beveiligingsupdate van januari die wordt doorgevoerd. Deze omvat verbeteringen vanuit Google, maar ook verschillende patches vanuit Samsung. Om precies te zijn is de update vanaf nu te downloaden voor de volgende modellen;

Je kunt vanaf vandaag de melding op je smartphone verwachten dat je de update binnen kunt halen. Eventueel kun je ook handmatig controleren of de update beschikbaar is. Ga hiervoor naar het menu met instellingen en ga naar software-update. Daar kun je dan het overzicht vernieuwen.

