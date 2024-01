Android beveiligingsupdate januari 2024: 59 patches en verbeteringen Pixel-toestellen

Google heeft de eerste security-patch van het jaar 2024 vrijgegeven. Tientallen zwakke plekken in Android worden aangepakt met beveiligingsupdate januari 2024. Daarbij worden ook nog andere verbeteringen toegevoegd.

Beveiligingsupdate van januari

Iedere maand brengt Google een nieuwe beveiligingsupdate uit voor Android. Daar gaat het bedrijf ook in 2024 mee door, en komt nu met beveiligingsupdate januari 2024. De eerste update van het jaar pakt in totaal 59 zwakke plekken aan in de beveiliging van Android.

Hierbij gaat het om verschillende kwetsbaarheden die aangepakt worden, maar niet alle 59 zijn ze voor alle toestellen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld de verschillende technische eigenschappen, zoals de processor in de telefoon. In de komende weken zullen fabrikanten aan de slag gaan met het uitrollen van de update.

Google grijpt deze gelegenheid aan om de Pixel-modellen ook te voorzien van verbeteringen. Het gaat om de devices vanaf de Pixel 5a (5G) en nieuwer, dus inclusief de Pixel 8-modellen, de Fold en de Tablet. Onder andere een bug waarbij de camera crasht is aangepakt. De changelog met de verbeteringen hebben we hieronder voor je neergezet.