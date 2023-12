Het beste van DroidApp in 2023: alles wat je niet mocht missen

Volgend jaar vieren we bij DroidApp ons tienjarig bestaan. Maar eerst is het tijd om terug te blikken op het jaar 2023. De mooiste overzichten, specials, beste reviews en natuurlijk nog veel meer. Dit was het beste van DroidApp in 2023.

Het beste van DroidApp in 2023

Vele pagina’s vol mooie content. Zonde om daar aan het einde van het jaar 2023 niet op terug te blikken, zo vinden wij. DroidApp deelt je niet alleen het nieuws, we delen ook achtergrondartikelen en mooie reviews. Daarbij hebben we onze rubriek ‘De vergeten smartphone’ en ‘De vergeten telefoon’, waarbij we ook af en toe een tablet onder het stof vandaan halen.

In dit artikel delen we een samenvatting van onze eigen content. Content waar we stiekem best een beetje trots op zijn, en die je wellicht in het afgelopen jaar hebt gemist. Denk bijvoorbeeld aan weer-app test 2023. Waar we maandenlang onderzoek hebben gedaan naar de meest accurate weer-app, en dat voor de tiende keer!

Natuurlijk zijn er ook weer de DroidApp Awards 2023 en hebben we voor je een mooi jaaroverzicht, wat we delen in het artikel Android Jaaroverzicht 2023.

Specials van onze schrijvers

Ieder jaar blikken we terug op het afgelopen jaar. Er zijn weer mooie specials verschenen met de onmisbare apps van het afgelopen jaar.

Reviews

In het afgelopen jaar hebben we weer een mooi aantal reviews gepubliceerd. In totaal gaat het om 36 uitgebreide testverslagen die zijn verschenen.

Samsung

OnePlus

Xiaomi

Motorola

Sony

Smart home

Overige merken

Tips

Op DroidApp hebben we ook een groot aantal tips met je gedeeld het afgelopen jaar. Wil je nog meer uit Android, je smartphone of iets anders halen, dan komen onderstaande tips goed van pas.

Koopadvies

We helpen je ook graag, onafhankelijk, met de keuze voor een nieuwe smartphone. Dat doen we middels DroidApp Koopadvies en ook met vergelijkingen. Die zijn ook dit jaar weer online verschenen.

Specials

In onze specials kijken we naar de beste apps voor een bepaald onderwerp. In 2023 zijn er weer een aantal mooie specials online verschenen. Die hebben we hieronder voor je opgesomd.

Vergeten

Onze rubriek ‘De vergeten smartphone’ en ‘De vergeten telefoon’ is ook weer iedere week verschenen. Elke zondag nemen we je mee terug in de tijd. Naar bekende en minder bekende toestellen. Dit jaar presenteerden we ook onze nieuwe Vergeten-header bovenaan ieder vergeten-artikel. In de afgelopen maanden zijn de volgende edities verschenen.

Aan welk ‘vergeten’ toestel heb jij mooie herinneringen, welke telefoon moeten we volgend jaar zeker bespreken in onze rubriek? Laat het ons weten, laat een reactie achter onder dit artikel. We duiken er graag voor je in!

