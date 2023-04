De 4 beste apps van maart 2023 (+ het belangrijkste nieuws)

We gaan steeds meer richting de zomer. De zomertijd is er in ieder geval al, nu de zon nog. In dit artikel blikken we nog even terug op de maand maart. Wat waren de beste apps en wat was het belangrijkste nieuws?

Android in maart

In maart was er ook genoeg te melden rondom Android, providers en apps. Opmerkelijk nieuws kwam naar buiten over het vertrek van OnePlus en Oppo uit Europa. Dit bericht werd vervolgens door de merken ontkracht. Xiaomi had de aankondiging van de Redmi Note 12 serie en Oppo had de nieuwe Find X6-serie, maar helaas hebben we daar niets aan hier. Samsung had de aankondiging van de Galaxy A54 en Galaxy A34.

Verder kwamen we nog een heel interessante aanbieding tegen, voor de Samsung Galaxy A14. Deze smartphone heb je nog één dag gratis bij een abonnement met 15GB data, voor tien euro per maand. Deze aanbieding is er ook met de Moto G13.

Google heeft gewaarschuwd voor een nieuw lek die misbruikt kan worden op je Samsung of Pixel-smartphone. Fitbit maakt verschillende functies gratis beschikbaar en Samsung kwam in het nieuws met neppe maanfoto’s. Spotify komt met de nieuwe AI DJ en een nieuwe profielpagina en Google Maps kreeg een nieuwe reistijd-functie. Nieuws was er ook over Google Drive, dat stiekem een nieuw limiet heeft gekregen.

DroidApp was ook aanwezig bij het Mobile World Congress. We hebben hier een mooie MWC 2023 terugblik. Daarnaast publiceerden we in maart nog een Huawei Mate 50 Pro hands-on en de slimme voerbak voor hond en kat van Xiaomi. Ook schreven we over de Unihertz Tank met enorme accu, de Unihertz Luna met kleurrijke verlichting, de Xiaomi Watch S1 Pro smartwatch en de kleinste Android; de Unihertz Jelly 2. We schreven vanuit Barcelona ook over de TCL NXTWEAR S en we hadden we OnePlus Pad preview.

Vergeten

In onze Vergeten-rubriek zijn in maart de volgende edities verschenen;

Specials

Reviews

Apps

We hebben op DroidApp in maart verschillende apps besproken. De beste Android-apps van maart zetten we hieronder voor je op een rijtje.

Fly Corp

Fly Corp is een vermakelijke game waarmee je je eigen luchtvaartmaatschappij kunt runnen. Je moet ervoor zorgen dat reizigers van A naar B kunnen reizen, maar daarbij wel de drukte in de gaten houden op zowel de luchthavens als de vliegtuigen zelf. Hierbij moet je ook nieuwe verbindingen openen en uitbreiden naar meer luchthavens en landen. Een ideaal tijdverdrijf.

Tikkie

Deze maand werd een update uitgerold voor de app Tikkie. De betaal-app werd voorzien van een aantal verbeteringen. De nieuwe maart-update van Tikkie brengt vier nieuwe functies. Voornamelijk voor de Groepie-functionaliteit. Een nieuwe Groepie game laat je voortaan bepalen wie bij het stappen het volgende drankje haalt. Dit bedrag kun je vervolgens in de pot doen, zodat het bedrag eerlijk verdeeld wordt. Ook zijn er nog een aantal andere verbeteringen en nieuwe functies doorgevoerd.

Google One

De applicatie van Google One biedt vanaf nu voor iedere Google One-gebruiker de gratis VPN-toegang in de Google One applicatie. Hiermee kun je dus je verbinding beveiligen, wat handig is als je bijvoorbeeld op een (openbaar) netwerk zit van een hotel. Eerst was de Google One VPN enkel beschikbaar voor degenen met het duurste abonnement. Met Google One krijg je verschillende extra mogelijkheden en meer opslagruimte voor je Google-account.

Telegram

We schrijven het wel vaker; als Telegram een update uitrolt, dan worden doorgaans veel verbeteringen en nieuwe functies doorgevoerd. Eerder in maart werd Telegram 9.5 uitgerold. Deze nieuwe update brengt verschillende features. Zo kun je de energiebesparing gebruiken, welke je heel nauwkeurig kunt personaliseren. Nieuw is dat je ook de afspeelsnelheid voor video’s, spraakberichten en videoberichten specifieker kunt instellen. Zit je ook op Telegram? Mis niks en volg het DroidApp-kanaal.

Bonustip: DroidApp App

De DroidApp App is er voor je om je het belangrijkste nieuws rondom Android, smartphones en providers te brengen. Alles wat je nodig hebt, vind je in de applicatie. Tevens heb je toegang tot de handige toesteldatabase met alle specificaties en actuele prijzen.