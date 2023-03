OnePlus Pad: eerste indruk van nieuwe tablet

De tablet van OnePlus, de OnePlus Pad, werd onlangs aangekondigd, samen met de OnePlus 11. We hebben nu kennis gemaakt met de eerste tablet van het bedrijf.

OnePlus Pad

Op het Mobile World Congress in Barcelona heeft OnePlus maar een kleine stand. Sterker nog; ze staan samen met zusterbedrijf Oppo op het podium, omringt door Oppo zelf. Toch heeft OnePlus nog wel wat leuks te melden. We hebben natuurlijk al de OnePlus 11 Concept, nu konden we beter kennismaken met de eerste tablet van de Chinese fabrikant.

De OnePlus Pad is zoals gezegd de eerste tablet van het bedrijf. Eerder bracht het merk alleen telefoons (en accessoires, zoals headsets) uit. De nieuwe tablet van het bedrijf is voorzien van een Dimensity 9000 processor van MediaTek en doet het in onze hands-on prima. Geen gekke vertragingen of vervelende haperingen; al moet wel gezegd worden dat de app natuurlijk niet vol met apps staat.

Het toestel is netjes vormgegeven en de achterkant geeft een halo-effect in het design. Overigens is de OnePlus Pad er enkel in het Halo Green. Het 11,61 inch grote scherm heeft een hoge verversingssnelheid van 144Hz en doet goed zijn werk. We zien dat OnePlus her en der wat inspiratie bij concurrenten vandaan heeft gehaald. Bijvoorbeeld de optionele Stylo stylus. Deze kun je aan de zijkant bevestigen middels de magneet. De toetsenbordcover is ook een must voor degenen die veel teksten typen. Je legt de tablet op de hoes, klapt hem naar boven en hij vergrendelt.

De OnePlus Pad voelt degelik en stevig en hij moet helemaal perfect werken in combinatie met een OnePlus-smartphone. Zo kun je bijvoorbeeld direct een tekst kopiëren of plakken, bestanden delen en krijg je op de tablet notificaties van je smartphone binnen. De tablet zelf weegt 552 gram en is daarmee zwaarder dan een iPad Air of Galaxy Tab A8.

Een andere handige eigenschap aan de OnePlus Pad is de batterij die je razendsnel kunt opladen. De 67W lader laadt de 9510 mAh accu in zo’n 80 minuten helemaal vol. Helaas moeten we het nog wel steeds doen zonder informatie over de prijs. In april komt de tablet op de markt.