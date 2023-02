OnePlus bevestigt: eerste foldable komt in tweede kwartaal

Later dit jaar kunnen we een nieuwe smartphone van OnePlus verwachten. De fabrikant komt dan met haar eerste foldable.

De eerste vouwbare smartphone van OnePlus zit eraan te komen. Geruchten hierover gaan al sinds jaar en dag rond en nu heeft het merk officieel het bericht eruit gedaan dat er definitief een vouwbare smartphone aan zit te komen. De planning is dat de telefoon in het tweede kwartaal van 2023 aangekondigd wordt.

Weliswaar is het de eerste vouwbare smartphone van OnePlus, binnen het bedrijf is er al de nodige ervaring met foldables. Oppo behoort tot hetzelfde moederbedrijf en heeft met de Find N-serie al meerdere vouwbare toestellen op de markt gebracht. DroidApp publiceerde onlangs de Oppo Find N2 Flip preview, waarin we de telefoon van alle kanten bekijken.

Het lijkt waarschijnlijk dat de vouwbare telefoon van OnePlus geleverd wordt met de Snapdragon 8 Gen 2 chipset. Over de smartphone laat de fabrikant het volgende weten;

“Our first foldable phone will have the signature OnePlus fast and smooth experience. It must be a flagship phone that doesn’t settle because of its folding form, in terms of industrial design, mechanical technology, and other aspects. We want to launch a device that aims to be at the pinnacle experience of today’s foldable market.”