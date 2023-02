OnePlus 11 Concept preview: speciaal koelsysteem zorgt voor golvende achterkant

Een nieuwe smartphone van OnePlus is het niet direct, maar er is toch zeker wat te zien bij de stand van OnePlus op het MWC. Het is de OnePlus 11 Concept.

OnePlus 11 Concept

De OnePlus 11 Concept is een bijzondere smartphone, want het licht aan de achterkant op in een blauwe kleur. Hier is dus duidelijk meer aan de hand, dan enkel ‘een nieuw kleurtje’ voor de OnePlus 11. De OnePlus 11 Concept is een smartphone met een nieuwe stap in de koeltechniek bij smartphones. OnePlus spreekt over Active CryoFlux. Hierbij zorgt een piëzo-elektrische keramische micropomp, samen met de leidingen voor koeling van de telefoon.

Het toch wat futuristische ontwerp van de smartphone zorgt natuurlijk niet alleen voor een stijlvolle vertoning. Het heeft ook een functionele toevoeging, al is ons idee dat het vrij minimaal is. OnePlus geeft aan dat de temperatuur van een telefoon tijdens het gamen met 2,1 graden Celsius gereduceerd kan worden. Volgens de fabrikant neemt hiermee de framerate van een game toe met 3-4 graden.

Een ander voordeel van deze manier van koelen is dat de temperatuur tijdens het opladen ook met 1,6 graden daalt. De oplaadtijd kan hierdoor ook verkort worden, waarbij dit uitkomt op een iets kortere accuduur. Dit duurt namelijk 30-45 seconden minder.

Op de stand geeft OnePlus aan dat het ook mogelijk zou moeten zijn om de vloeistof op te lichten bij meldingen en oproepen. Dat is nu in dit conceptmodel nog niet mogelijk. Mede omdat voor dit demotoestel niet de daadwerkelijke koeling gebruikt wordt, maar een combinatie van water, olie en blauwe kleurstof gebruikt wordt om de demo te laten zien.

OnePlus benadrukt dat het op dit moment gaat om een concept. Dit betekent dat de 11 in deze vorm niet uitgebracht zal worden. De kans bestaat wel dat OnePlus de techniek in de toekomst uitbrengt. Qua mogelijkheden en specificaties is deze Concept niet anders dan de OnePlus 11 die we nu al kennen. Alles over dat toestel lees je uiteraard terug in onze uitgebreide OnePlus 11 review. Wel is het toestel meer afgerond, wat resulteert in een dunner aluminium frame.