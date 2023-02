OnePlus 11 krijgt eerste update: verschillende verbeteringen en meer

OnePlus heeft een nieuwe update klaargezet voor de OnePlus 11. Het is de eerste update die voor de OnePlus 11 wordt uitgerold. We zien dat verschillende schoonheidsfoutjes rechtgetrokken worden en dat er wat optimalisaties zijn voor het toestel.

OnePlus 11: A.07 update

Een update staat klaar voor de OnePlus 11. De smartphone krijgt een update die versie 11_A.07 betreft. Deze update is de eerste voor het nieuwe toestel dat sinds afgelopen week officieel verkrijgbaar is. De smartphone van de Chinese fabrikant krijgt met de update een reeks verbeteringen aangereikt, waarbij het gebruiksgemak verder is verbeterd. De telefoon wordt allereerst bijgewerkt naar beveiligingsupdate januari 2023.

Daarnaast zien we in de changelog genoeg verbeteringen die doorgevoerd zijn. De fabrikant belooft verbeteringen in de systeemstabiliteit. Daarnaast zijn er verbeteringen voor de automatische helderheid, wanneer de telefoon gebruikt wordt in donkere omgevingen. De OnePlus 11 moet voortaan ook profiteren van verbeterde stabiliteit van de WiFi-verbinding en de stabiliteit van een Bluetooth-verbinding. Wanneer WhatsApp in een drijvend venster is geopend, moet ook het delen van foto’s geen problemen meer opleveren. We zien ook een issue dat verholpen wordt met betrekking tot de snelle instellingen, waarbij soms de balk niet naar beneden geveegd kon worden.

De update voor de OnePlus 11 wordt vanaf nu uitgerold. Als je deze kunt downloaden, krijg je hiervan een melding op je toestel. Benieuwd naar al onze uitgebreide bevindingen van het nieuwe toestel? Dit lees je allemaal terug in de OnePlus 11 review.