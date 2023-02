OnePlus 11 aangekondigd: het nieuwe vlaggenschip met scherpe prijs

OnePlus heeft de nieuwe OnePlus 11 zojuist aangekondigd, de opvolger van de vorig jaar verschenen OnePlus 10 Pro en 10T. De nieuwe smartphone van het bedrijf werd eerder al aangekondigd voor China, nu komen we alle Europese details te weten.

OnePlus 11 voor Europa

Het hoge woord is eruit; de OnePlus 11 komt naar Europa. De smartphonefabrikant heeft het toestel vanmiddag officieel aangekondigd voor onze markt. Dit betekent dat het toestel ook naar Nederland en België komt. De smartphone is de afgelopen tijd vaak in het nieuws gekomen. De nieuwe OnePlus 11 belooft weer een krachtige telefoon te worden, waarbij de smartphone is voorzien van de Snapdragon 8 Gen 2 chipset van Qualcomm. Hierbij heb je keuze uit twee geheugenversies; 8GB RAM+128GB of 16GB RAM+256GB opslag. De versie met 256GB aan geheugen heeft ondersteuning voor UFS 4.0 en verwerkt (leest en schrijft) bestanden nog sneller.

Aan de buitenkant zien we een 6,7 inch beeldscherm. Een AMOLED-paneel met een QHD+ resolutie en 120Hz verversingssnelheid. Het scherm biedt een dynamische verversingssnelheid van 1-120Hz, Dolby Vision, LTPO 3.0 en een pixeldichtheid van 525ppi. Het toestel is leverbaar in het zwart en in het groen. Hierbij is de zwartgekleurde voorzien van zogenaamde microbolletjes die een hogere weerstand bieden tegen zweet en vingerafdrukken. De groengekleurde heeft een speciale coating die de vingerafdrukken moeten tegengaan.

Op het gebied van fotografie heeft OnePlus weer de hulp gekregen van Hasselblad. Er is een 50 megapixel hoofdcamera te vinden in het toestel, samen met een 48 megapixel groothoeklens en een telelens met 32 megapixel. Volgens OnePlus is de portretmodus in staat om net zulke goede foto’s te maken als een spiegelreflexcamera, ook in donkere omgevingen. We hebben OnePlus gevraagd waarin de verschillen zitten tussen de Hasselblad-samenwerking bij de 11 en met voorgaande edities. Dit zou hem zitten in de nieuwe generatie kleurkalibratie, rijkere kleuren, minder bending en een betere witbalans instelling. Dit moet resulteren in een minder snel gele of blauwe waas.

Dankzij optimalisaties in de software kunnen er tenminste 18 of 44 applicaties op de achtergrond blijven, afhankelijk van het gekozen werkgeheugen. Daarnaast is de camera direct beschikbaar, zodat je nooit hoeft te wachten op het maken van een foto.

OnePlus belooft net als Samsung een erg goed updatebeleid. De OnePlus 11 kan rekenen op vier Android-updates. Daarnaast belooft het merk vijf jaar beveiligingsupdates. Deze security-patches zijn eenmaal per twee maanden uitgerold worden. Samsung doet dit maandelijks, maar zeker geen slechte stap van OnePlus.

De OnePlus 11 kun je vanaf vandaag bestellen bij OnePlus, Mobiel en bij Belsimpel. De 8GB+128GB kost je 829 euro, de 16GB+256GB gaat over de toonbank voor 899 euro. Hiermee is de OnePlus 11 duidelijk voordeliger geprijsd dan de high-end smartphones van Samsung; de Galaxy S23-serie. De prijzen van die modellen hebben we hier voor je verzameld. De OnePlus 11 wordt vanaf 16 februari uitgeleverd.

OnePlus heeft dinsdagmiddag ook andere nieuwe producten aangekondigd, waaronder OnePlus Pad.

Houd DroidApp in de gaten. Binnenkort zal de review van de OnePlus 11 verschijnen! Nog even geduld.