OnePlus 11 en Buds Pro 2: wij delen de eerste live-foto’s

OnePlus zal op 7 februari haar nieuwe high-end smartphone aankondigen voor de Europese markt. Daarnaast presenteert het merk op deze dag ook haar nieuwe Buds Pro 2. DroidApp deelt alvast de eerste foto’s van het toestel en de nieuwe headset.

OnePlus 11 op foto’s

Dankzij de OnePlus 11 aankondiging in China weten we bijna alles al over de nieuwe smartphone. De telefoon, die leverbaar is in het zwart en groen, komt met een Snapdragon 8 Gen 2 chipset en heeft achterop een grote cirkelvormige cameramodule. Hierin zitten een 50MP, 48MP groothoek en 32MP telelens. OnePlus levert de OnePlus 11 met een 6,7 inch AMOLED-scherm, welke een 2K resolutie levert. De fabrikant heeft verder bekend gemaakt dat het toestel voorzien is van een 5000 mAh batterij met 100W laden en natuurlijk is er Android 13 met OxygenOS 13.

We moeten nog even wachten op de officiĆ«le aankondiging van het merk, maar we kunnen hierbij alvast de eerste foto’s delen van het nieuwe toestel. De OnePlus 11 in deze foto is in het groen gehuld, al lijkt de kleur onder sommige lichtomstandigheden wat anders.

OnePlus Buds Pro 2

Een ander product waarover we op 7 februari alles te horen krijgen, is de OnePlus Buds Pro 2. Deze nieuwe headset is voorzien van verschillende verbeteringen voor een nog betere geluidskwaliteit. Ook hiervan kunnen we alvast een mooie foto delen, zodat je een goede indruk krijgt van hoe het product eruit komt te zien.

DroidApp zal je op 7 februari uitgebreid op de hoogte houden van het nieuws over de nieuwe producten van OnePlus.