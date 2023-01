OnePlus 11 officieel gepresenteerd; ook Buds Pro 2 getoond

OnePlus heeft een eind gemaakt aan alle geruchten en berichten over de nieuwe high-end smartphone van het bedrijf. De fabrikant toont de nieuwe OnePlus 11 en kondigt ook de nieuwe OnePlus Buds Pro 2 aan. We praten je bij over de nieuwe producten.

OnePlus 11 aangekondigd

OnePlus heeft het nieuws gedeeld dat de nieuwe OnePlus 11 aangekondigd is voor de Chinese markt. Daardoor kunnen we verschillende specificaties van de nieuwe telefoon aan je bevestigen. In de afgelopen tijd is het nodige aan nieuws al uitgelekt en dus is misschien wel een beetje de spanning eraf. De smartphone komt beschikbaar in de kleuren zwart en groen en er is voor de camera weer samengewerkt met Hasselblad. Met de snelheid zit het wel goed; OnePlus geeft de 11 de nieuwe Snapdragon 8 Gen 2 chipset mee, de high-end processor van Qualcomm.

Fotograferen kan met de drie lenzen die in de cirkelvormige module zijn geplaatst. Dit is een 50 megapixel hoofdcamera, een 48 megapixel groothoeklens en een 32 megapixel camera voor het maken van portretten, zo stelt OnePlus. Deze portretten zouden volgens OnePlus met deze lens de kwaliteit moeten hebben van een spiegelreflexcamera. Daarnaast beschikt de ’11’ over een nieuwe 13-kanaals multi-spectrale licht- en kleur-identificerende sensor, waarmee je de beste foto kunt maken in verschillende scenario’s.

De OnePlus 11 is te verkrijgen in de kleuren zwart en groen. Aan de voorkant pronkt een 6,7 inch AMOLED-display met een verversingssnelheid van 120Hz en een 2K-resolutie. De 5000 mAh batterij kan razendsnel worden opgeladen, met 100W. Vanuit de doos draait het toestel op Android 13 met de OxygenOS 13 skin. We weten nog niets over het updatebeleid, maar dat zal vermoedelijk bij de Europese lancering op 7 februari aan bod komen.

Buds Pro 2

Het andere nieuwe product dat aandacht heeft gekregen bij de aankondiging is de OnePlus Buds Pro 2. Deze nieuwe set earbuds moet een nieuwe standaard voor stabiliteit en compatibiliteit voor ruimtelijke audio bieden, zo stelt de fabrikant. Het biedt een ruimtelijke audio-ervaring dankzij de aanwezigheid van spatial rendering. Door hoofdbewegingen te monitoren wordt de muziek altijd zo gebracht, dat je je middenin de muziek bevindt.

Met MelodyBoost Dual Drivers wordt audio van stereo-kwaliteit doorgestuurd naar de draadloze oordopjes. De 11mm driver is gericht op de lage frequenties, de 6mm driver voor een breed geluidsbereik met zuivere stemmen. OnePlus belooft met de Buds Pro 2 een betere geluidsbalans en toon. De accu van de OnePlus Buds Pro 2 gaat in totaal, met tussentijds laden in de case, 39 uur mee. De OnePluds Buds 2 Pro kan overweg met Bluetooth 5.3 en biedt ook dual connection. Ook hierover horen we op 7 februari meer.