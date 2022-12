OnePlus 11 en Buds Pro 2 komen op 7 februari: eerste details

Op 7 februari krijgen we een aankondiging van OnePlus. Het merk zal op die datum de wereldwijde versie van de OnePlus 11 en de OnePlus Buds Pro 2 presenteren. Wat kunnen we verwachten?

OnePlus aankondiging op 7 februari

OnePlus heeft bekend gemaakt dat het een nieuwe aankondiging gepland heeft staan voor begin februari. Over anderhalve maand, op 7 februari, komt het merk met de introductie van de nieuwe OnePlus 11 en een nieuwe headset. Die laatste krijgt de naam OnePlus Buds Pro 2, en zal daarmee de OnePlus Buds Pro van vorig jaar opvolgen. De fabrikant zal de smartphone en headset naar alle verwachting ook voor Nederland en België aankondigen. Twee van de geliefde OnePlus-functies zullen terug te vinden zijn op de OnePlus 11, zo meldt de fabrikant.

Het gaat hierbij om de aanwezigheid van de Hasselblad camera. Volgens OnePlus zorgt dit voor het vastleggen van foto’s in topkwaliteit. Daarnaast zal de Alert Slider, zoals we die kennen van verschillende OnePlus-modellen, zijn herintrede doen bij de OnePlus 11. Bij eerdere modellen was deze functionaliteit helemaal niet meer vanzelfsprekend, terwijl dit juist een erg gewaardeerde feature was die OnePlus aanbood.

In de afgelopen tijd de OnePlus 11 al meermaals het nieuws gehaald, aangezien het toestel al veel rondgaat in het geruchtencircuit. We schreven maandag al over de uitgelekte teaser van het toestel.