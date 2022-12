OnePlus 11: officiële render laat nieuwe stijlvolle smartphone zien

OnePlus werkt achter de schermen aan de nieuwe OnePlus 11. De fabrikant zal binnenkort de OnePlus 11 presenteren, waarbij het merk nieuwe designwijzigingen doorvoert. Nu zien we officiële renders van het toestel.

OnePlus 11 renders

In het eerste kwartaal van 2023 wordt de nieuwe high-end OnePlus 11 verwacht. De smartphone werd eerder al in renders getoond, waarbij een idee werd gegeven van hoe het uiterlijk is, op basis van de tot dan toe bekende informatie. Nu zijn naar verluidt de officiële renders verschenen, waardoor we een nog beter beeld krijgen van de nieuwe OnePlus 11. We zien hier duidelijke overeenkomsten met die van de eerder verschenen afbeeldingen. Wat gaat de OnePlus 11 ons brengen?

De OnePlus 11 zal qua design de inspiratie halen uit de OnePlus 10-serie, maar ook bij andere merken. Dit wordt duidelijk na het zien van de achterzijde, waarbij OnePlus een grote cirkelvormige cameramodule heeft geplaatst. Deze zou volgens de geruchten uitgerust zijn met een 50 megapixel hoofdcamera, bijgestaan door een 48 megapixel groothoeklens en een 32 megapixel telelens met de mogelijkheid van 2x optische zoom. Voor de fotografiekunsten zou het merk weer samenwerken met Hasselblad.

Als de informatie klopt, dan kunnen we ook een 6,7 inch AMOLED-scherm verwachten, met een QHD+ resolutie. Ook zou de Snapdragon 8 Gen 2 chipset aanwezig zijn, net als maximaal 16GB werkgeheugen en een 5000 mAh batterij met 100W snelladen. OnePlus zou wederom de kleuren Volcanic Black en Forest Emerald willen voeren voor de nieuwe telefoon.