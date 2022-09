OnePlus 11 Pro specificaties lekken uit: dit kunnen we verwachten

Van de week kregen we al de eerste renders te zien van de nieuwe high-end smartphone van OnePlus. Nu horen we meer over de specificaties van de OnePlus 11 Pro.

OnePlus 11 Pro: specs uitgelekt

De eerste specificaties van de OnePlus 11 Pro zijn uitgelekt. Dit nieuws volgt nadat van de week de OnePlus 11 Pro renders online zijn verschenen. Nu komen we dankzij nieuwe informatie meer te weten over de specificaties van het toestel.

Duidelijk is dat OnePlus de smartphone weer voorziet van high-end specificaties. De nieuwe Snapdragon 8 Gen 2 chipset zullen we in ieder geval terug gaan zien in het nieuwe toestel. Deze zal naar verwachting in november officieel aangekondigd worden door de fabrikant. Uiteraard komt de telefoon op de markt met Android 13 met OxygenOS 13.

Het basismodel krijgt naar verwachting 8GB RAM en 128GB opslagruimte. Volgens de bron komt de smartphone ook op de markt met 16GB aan werkgeheugen in combinatie met 256GB opslagruimte. Verwacht wordt verder een 6,7 inch QHD+ 120Hz AMOLED-scherm, samen met een punch-hole opening voor de 16MP cameralens. Dit is minder dan de 32MP front-camera in de huidige OnePlus 10 Pro.

OnePlus zou de 11 Pro willen voorzien van een 50 megapixel hoofdcamera, samen met een 48 megapixel groothoeklens en een 32 megapixel telelens met 2x optische zoom. Ook hierbij zal het merk weer samenwerken met Hasselblad.

De OnePlus 11 Pro krijgt verder een 5000 mAh batterij, welke met een kracht van 100W opgeladen moet kunnen worden. Opvallend, omdat het merk al 150W laden aanbiedt bij de OnePlus 10T. De kans is dus aanwezig dat dit voor de 11 Pro nog verandert. Er zal weer een alert-slider zijn en Dolby Atmos speakers.

De verwachting is dat de OnePlus 11 Pro eerder aangekondigd wordt dan de periode waarin de 10 Pro werd gepresenteerd. Dat toestel werd in januari voorgesteld.

