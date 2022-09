OnePlus 10 Pro krijgt nieuwe OxygenOS 12.1 update

OnePlus rolt een flinke update uit voor de OnePlus 10 Pro. De bijna 5GB grote update brengt OxygenOS 12.1 en brengt een reeks verbeteringen naar de smartphone.

OxygenOS 12.1 voor OnePlus 10 Pro

Een nieuwe update komt beschikbaar voor de OnePlus 10 Pro. De fabrikant is begonnen met het uitrollen van de OxygenOS 12.1 update. Dit is een 4,52GB grote update die belooft verschillende optimalisaties door te voeren in de stabiliteit, en die ook belooft verschillende problemen op te lossen. Specifiek wordt de stabiliteit van de applicaties op de achtergrond verbeterd, en ook is een probleem met live wallpapers aangepakt.

De changelog meldt verder dat de automatische helderheid verbeteringen heeft gekregen, net als de ervaring met videobellen. Opvallend is dat ondanks de nieuwe update, de beveiligingsupdate op juli blijft staan. Geen nieuwere security-patch dus voor het high-end toestel van de Chinese fabrikant. Vanaf nu kun je de update voor de OnePlus 10 Pro downloaden.