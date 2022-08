OnePlus 10T breekt (ook) doormidden bij duurzaamheidstest

JerryRigEverything heeft bezoek gehad van de nieuwe OnePlus 10T. De smartphone die eind deze maand uitgebracht wordt, is onderworpen aan een duurzaamheidstest. Hier wordt gekeken hoe degelijk een toestel in elkaar zit. De uitslag is niet heel positief voor de OnePlus 10T.

OnePlus 10T duurzaamheidstest

Zack van JerryRigEverything krijgt met grote regelmaat een nieuwe smartphone op bezoek die onderworpen wordt aan een duurzaamheidstest. Hierbij wordt gekeken in hoeverre de smartphone, de OnePlus 10T in dit geval, bestand is tegen onheil van buitenaf. Hoewel Zack hierin een stap verdergaat dan een doorsnee gebruiker, kan het wel een indicatie zijn van hoe stevig en degelijk een smartphone is. Dat zien we ook terug in de nieuwste video die door de YouTuber online is gezet.

We zien de OnePlus 10T. Deze smartphone heeft de test niet glansrijk doorstaan. Het toestel breekt namelijk doormidden tijdens de test. Opvallend, want het merendeel van de smartphones die in de test voorkomt overleeft de testen die steeds terugkomen. De telefoon breekt op dezelfde plek als bij de OnePlus 10 Pro; onder de cameramodule en boven de batterij. Toch merkt Zack wel op dat OnePlus aanpassingen heeft doorgevoerd in de behuizing, maar blijkbaar kon dat niet voorkomen dat het toestel brak. De video van de OnePlus 10T duurzaamheidstest is hieronder te bekijken.