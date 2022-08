OxygenOS 13 is OnePlus’ nieuwste skin; deze toestellen krijgen de update

OnePlus kreeg met OxygenOS 12 de volle laag van de community. De fabrikant hoopt dit met OxygenOS 13 weer goed te maken en heeft deze nieuwe versie aangekondigd. De details zetten we op een rij.

OxygenOS 13

OxygenOS 13 is aangekondigd, nadat we vanmiddag al de OnePlus 10T kregen te zien. De smartphonefabrikant heeft het doek van de nieuwe skin gehaald en deze belooft een hoop verbeteringen in vergelijking met de voorgaande edities van OxygenOS. Met de update naar OxygenOS 12 waren veel gebruikers niet te spreken over de stappen die OnePlus had genomen.

OnePlus meldt dat OxygenOS 13 is geïnspireerd op de natuur. Hierbij spreekt het over een nieuw Aquamorphic ontwerp, samen met een snellere en gemakkelijkere ervaring, samen met verbeterde functies. Dat speciale Aquamorphic ontwerp is geïnspireerd op het stromende water, wat moet zorgen voor vormloze en vloeiende eigenschappen. Daarbij moet het rust, natuurlijk en veelzijdigheid uitstralen. Morphic verwijst hierbij naar minimalistische iconen, animaties en verschillende vormen en texturen die we terugzien in OxygenOS 13.

Slimmer

De nieuwe versie van OnePlus’ skin is ook een stuk slimmer, waarbij de kleuren zich aanpassen aan het moment van de dag. In de ochtend is het helderder, in de avond rustiger en donkerder. Daarbij wordt er geanticipeerd op de behoeften en moeten widgets sneller bereikbaar zijn. OxygenOS 13 moet ook zoeken voor nog soepelere prestaties. Met de nieuwe Sidebar Toolbox heb je snel de functies en apps die je wilt, binnen handbereik met één hand. OxygenOS 13 heeft verder verbeteringen voor het Always On Display; waarbij OnePlus een samenwerking is aangegaan met Spotify. De muziekdienst kun je direct vanaf het scherm bedienen.

Een andere nieuwe functie in OxygenOS 13 is de aanwezigheid van Spatial Audio, waarmee de geluidskwaliteit van een bioscoop geboden moet kunnen worden. Verder zijn er diverse verbeteringen doorgevoerd op het gebied van privacy en veiligheid. Je krijgt meer controle over welke gegevens door welke applicaties gebruikt mogen worden. Met Private Safe 2.0 kun je gegevens, documenten en mediabestanden in een virtuele kluis stoppen, zodat deze niet geopend kunnen worden door andere toepassingen.

Deze toestellen krijgen OxygenOS 13

De OnePlus 10 Pro kan ‘binnenkort’ de update naar Android 13 met OxygenOS 13 verwachten, al wordt hierbij geen termijn genoemd. De OnePlus 10T krijgt de update later dit jaar. Andere toestellen die de OxygenOS 13 update zullen krijgen, zijn de volgende modellen;

OnePlus 8

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8T

OnePlus 9

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9R

OnePlus 9RT

OnePlus 10 Pro

OnePlus 10R

OnePlus 10T

OnePlus Nord 2

OnePlus Nord 2T

OnePlus Nord CE

OnePlus Nord CE 2

OnePlus Nord CE 2 Lite

