In gesprek met Pete Lau: OnePlus deelt toekomst voor henzelf en OxygenOS

OnePlus heeft een besloten (digitale) bijeenkomst gehouden waar Pete Lau een presentatie gaf, en er ook ruimte was voor het beantwoorden van vragen. DroidApp was hierbij aanwezig, en dus kunnen we je bijpraten over de plannen van OnePlus en die van OxygenOS.

Visie van OnePlus voor korte termijn

Tijdens een besloten round-the-table gesprek met Pete Lau en een aantal medewerkers van OnePlus, deed de CEO van OnePlus een boekje open over de visie van het bedrijf op de korte termijn. DroidApp was aanwezig bij het gesprek. Niet alleen werd vanuit OnePlus zelf het één en ander aan informatie gegeven, er was ook ruimte voor vragen, waarvan we de belangrijkste hebben uitgelicht.

Cijfers

Allereerst werden (trots) de cijfers gepresenteerd over de verkopen van de Chinese fabrikant. In 2021 werden door de fabrikant 11 miljoen smartphones verkocht. Er worden geen cijfers gedeeld over welk model het meest verkocht werd. Wel deelt het bedrijf de mijlpaal van 10 miljoen Nord-toestellen die zijn verkocht tot nu toe (dus niet alleen in 2021). Niet gek dat OnePlus verder gaat met het succesverhaal, waarbij we onlangs de OnePlus Nord CE 2 review hebben gepubliceerd.

OnePlus 10 Pro

Op dit moment is de OnePlus 10 Pro alleen voor de Chinese markt gepresenteerd. Dat de telefoon ook naar Europa komt is geen geheim, maar nu komt er wat meer informatie over. Eind maart zal de OnePlus 10 Pro voor Europa (en dus ook Nederland) aangekondigd worden. Er wordt met geen woord gerept over andere modellen in deze serie, dus voorlopig valt er niks te melden over de OnePlus 10 of een andere variant.

Aan de orde kwam ook de beruchte bend-test van de OnePlus 10 Pro, waarin naar voren kwam dat de nieuwe smartphone wel héél makkelijk zou breken. Pete Lau is bekend met het bestaan van deze video en gaf aan dat hij ter beoordeling intern is doorgestuurd. Hij geeft aan dat een toestel, voordat deze uitgebracht wordt, verschillende uitgebreide testen moet doorstaan. Het lijkt er niet op dat er nog wat aangepast gaat worden aan het ontwerp van de smartphone.

Oppo

Al langere tijd groeien Oppo en OnePlus steeds verder naar elkaar toe. Ze horen immers tot hetzelfde moederbedrijf, maar verdwijnen zal OnePlus niet, zo stelt Lau. Beide fabrikanten hebben hun eigen propositie, doelgroep en verschillende segmenten waarin gewerkt wordt. Daarom blijven ze apart van elkaar op hun eigen markt richten. Persoonlijke note: deze vlieger gaat niet helemaal op. De OnePlus Nord CE 2 en de onlangs aangekondigde Oppo Find X5 Lite zijn identiek aan elkaar. Ondanks dat de Oppo ruim honderd euro duurder is, is deze er wel direct met Android 12.

OxygenOS

Veel berichten gingen de afgelopen tijd over OxygenOS. De eigen skin van OnePlus zal naar het schijnt gecombineerd worden met ColorOS van Oppo. Fans van OnePlus maken zich met name zorgen of het de eigen identiteit kan behouden. OnePlus laat weten dat het na feedback van de community verandert is qua koers. Het zal niet ColorOS en OxygenOS bundelen, maar zullen twee merkeigenschappen blijven. Wel zullen beide skins op dezelfde codebase gebouwd worden. De nieuwe versie van de skin, OxygenOS 13, wordt samen met de OnePlus Community en met Google gerealiseerd. Er komen exclusieve personaliseer-mogelijkheden. Hoe die samenwerking met Google precies in elkaar zit, wordt niet gedeeld. Het zou gaan om het ontwerp en op het gebied van privacy, maar verdere details worden niet gedeeld, volgens OnePlus omdat het in ontwikkeling is.

Productcategorie

Er komt uitbreiding aan voor de productcategorieën. Waar we nu al smartwatches en smartphones zien, net als headsets, is het goed mogelijk dat we meer producten kunnen verwachten. Gezien het feit dat Oppo al een vouwbare smartphone heeft getoond, lijkt het erop dat ook OnePlus met een foldable smartphone komt. Daarnaast hangt het gerucht in de lucht dat er wellicht een tablet van de fabrikant in de pijplijn zit. OnePlus geeft aan dat hierover nu niks gezegd kan worden, maar binnenkort moeten we hierover meer informatie krijgen.

Verder dit jaar

Eerder lekte al de roadmap voor 2022 uit met de plannen van OnePlus. Waar OnePlus in ieder geval nu aan werkt, is het nog sneller opladen van je telefoon. Er wordt gewerkt aan een techniek die 150W snelladen mogelijk maakt. Wanneer we dit terug gaan zien in de toestellen van OnePlus, is nu onduidelijk. Wel duidelijk is dat er nog een interessante aankondiging gepland zal worden in het tweede kwartaal van 2022. Dan zal OnePlus naar eigen zeggen de goedkoopste 5G-smartphone van hen tot nu toe presenteren. Details worden ‘binnenkort’ bekend gemaakt. Aangezien de OnePlus Nord CE (1e generatie) voor 299 euro op de markt kwam, zal er dus nog een toestel onder geplaatst worden qua prijsklasse. Het is mogelijk dat we hier te maken gaan hebben met een nieuw Nord-toestel, maar de kans lijkt gezien de positionering klein dat dit de OnePlus Nord 2 zal zijn.