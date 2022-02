Oppo Find X5, X5 Pro en X5 Lite zijn officieel: volle focus op de camera

Oppo heeft de nieuwe Oppo Find X5-serie aangekondigd. De nieuwe reeks toestellen bestaat uit drie modellen waarbij kracht en camera de meeste aandacht hebben gekregen. We maken kennis met de Oppo Find X5, X5 Pro en de X5 Lite. We praten je bij over de drie smartphones.

Oppo Find X5-serie aangekondigd

De aankondiging van de nieuwe high-end modellen van Oppo heeft plaatsgevonden. De fabrikant heeft het doek van de Oppo Find X5 Pro, de Find X5 en ook de Oppo Find X5 Lite gehaald, waardoor we alles te weten komen over de nieuwe toestellen. Al langere tijd gingen de berichten rond over het nieuwe type smartphones van Oppo.

De Chinese fabrikant belooft dat het de lat hoger heeft gelegd voor beeldverwerking en design. De Find X5 en Find X5 Pro zijn allebei voorzien van een nieuwe cameratechnologie; MariSilicon X Imaging NPU. Deze speciale unit is door Oppo ontwikkeld en laat de duisternis oplichten, zonder dat je hoeft in te leveren op kleuren. Het zorgt voor een snelle rekenkracht voor het verwerken van beelden, maar ook voor goede nachtbeelden. Met 4K Ultra Night Video moet ieder frame zo helder zijn als een foto, zo belooft de fabrikant.

Oppo Find X5 Pro

Volgens Oppo is het design van de Oppo Find X5 Pro geïnspireerd op die van ruimtevaartuigen. Het is een keramische achterkant met een IP68-certificering. Je kunt kiezen uit de kleuren wit en zwart. Er is een 6,7 inch AMOLED-scherm met doorlopende schermranden. Deze levert een WQHD+ resolutie, beschikt over 10-bits weergave en meer dan 1 miljard kleuren. Volgens Oppo zorgt de multi-helderheid kleurkalibratie ervoor dat onder elk niveau, zowel bij zwak kunstlicht als fel zonlicht, consistente kleuren laat zien.

De Find X5 Pro krijgt van Oppo de nieuwe Snapdragon 8 Gen 1 chipset mee. Daarbij levert het apparaat 12GB aan werkgeheugen en is er 256GB aan opslagruimte beschikbaar. De smartphonefabrikant brengt de telefoon met een 5000 mAh accu die met 80W snel opgeladen kan worden. Het draadloos opladen van de telefoon is ook mogelijk, waarbij de snelheid uitkomt op 30W. Het bekabeld opladen moet er met deze kracht voor zorgen dat je met 12 minuten met ongeveer 50 procent kunt opladen.

De smartphone wordt geleverd met een triple-camera met een 50 megapixel hoofdsensor. We zien in de camerabobbol tevens een 50 megapixel groothoeklens en een 13 megapixel telefotolens. De camera aan de voorzijde telt 32 megapixel. Vanuit de doos draait de Oppo Find X5 Pro op Android 12 met de ColorOS skin.

Oppo Find X5

Dan is er nog de Oppo Find X5. Dit toestel moet eveneens het premium design en de krachtige prestaties overbrengen op de gebruiker. De matte textuur heeft een bepaalde glans waarmee volgens Oppo met het licht gespeeld wordt. Verder belooft de fabrikant dat hij prettig aanvoelt in de hand. De telefoon heeft dezelfde cameramodule als de Pro. Er is een 6,5 inch OLED 120Hz scherm en een 4800 mAh accu. Net als bij de Pro kan deze batterij met 80W worden opgeladen, al kun je er ook voor kiezen hem draadloos op te laden, met een kracht van 30W.

Oppo Find X5 Lite

Tot slot is er de Oppo Find X5 Lite, het goedkoopste toestel uit de serie. De telefoon krijgt van Oppo een 6,4 inch AMOLED-scherm met een 90Hz verversingssnelheid. Er is een MediaTek Dimensity 900 chip, dezelfde processor als in de OnePlus Nord CE 2. Daarover gesproken; qua design is hij vrijwel identiek aan zijn broer. Dit geldt eveneens voor de specificaties van de telefoon. Zo beschikt de telefoon over een 64 megapixel hoofdcamera, 8GB aan werkgeheugen en is er een 4500 mAh accu met 65W snelladen. Vrijwel alles is identiek aan de Nord CE 2, maar dan met de ColorOS skin in plaats van de OxygenOS skin van OnePlus. Daarbij levert Oppo het toestel wél direct met Android 12.

Beschikbaarheid

De Oppo Find X5-serie is vanaf vandaag te pre-orderen. Kies je voor de aanschaf van een Find X5-toestel, dan krijg je daar tijdelijk extraatjes bij. De uitlevering is op 11 maart, dan zijn de drie smartphones in de winkels te verkrijgen. Je kunt terecht bij Bol.com, Belsimpel, Coolblue, MediaMarkt, Mobiel, T-Mobile, KPN, Vodafone en Ben.

Voor de Oppo Find X5 Pro ligt de prijs op 1299 euro, de Find X5 kost 999 euro. De Find X5 Lite gaat voor 499 euro mee naar huis, en is daarmee wel duidelijk duurder dan de OnePlus-versie.

Oppo Find X5 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 999,00 euro

Oppo Find X5 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1299,00 euro