Oppo begint uitrol Android 13 voor Find X5 en X5 Pro

Twee smartphones van Oppo worden vanaf nu voorzien van de update naar Android 13. Als eerst zijn de Oppo Find X5 en de Find X5 Pro aan de beurt, ook in Nederland.

Oppo Find X5-serie krijgt Android 13

Android 13 wordt naar steeds meer toestellen uitgerold. Na Google, Samsung, OnePlus en sinds gisteren ook Sony, is het nu de beurt aan Oppo. De fabrikant begint met het uitrollen van Android 13 voor de Oppo Find X5 en de Oppo Find X5 Pro. Beide smartphones krijgen de nieuwste versie aangeboden, en volgens Oppo gebeurt dit ook in Nederland en Belgiƫ. Dit gebeurt samen met ColorOS 13.

De update naar Android 13 brengt een reeks fijne verbeteringen. Je kunt nu per app instellen in welke taal deze geopend moet worden. Verder heb je voor de Material You-skin meer kleurkeuzes voor de interface. Ook op het gebied van privacy en beveiliging zijn er verschillende verbeteringen doorgevoerd.

Het kan even duren totdat iedere gebruiker de update binnen ziet komen op de Oppo Find X5 of Find X5 Pro. Als dit het geval is, krijg je hier een melding van op je toestel.

Lees ook de Oppo Find X5 review.

Oppo Find X5 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 949,00 euro