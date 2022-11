Oppo A17 aangekondigd voor 179 euro: 5000 mAh batterij en 50MP camera

Oppo heeft de opvolger van de Oppo A16 aangekondigd. De smartphone in kwestie is de Oppo A17 en verschijnt met een premium uitstraling, een flinke accucapaciteit en een prijs van 179 euro. Wat krijg je voor dat geld?

Oppo A17 officieel

In de A-serie van Oppo is het portfolio uitgebreid met de nieuwe Oppo A17. Met dit toestel heeft Oppo een nieuwe deelnemer in het betaalbare segment. Dit alles voor een prijskaartje van 179 euro. Eerder publiceerden we op DroidApp al een mooi artikel met de beste smartphones tot 200 euro.

De Oppo A17 is voorzien van een vrij luxe uitstraling met aan de achterkant een vrijwel vlakke achterkant. De cameralenzen steken dan ook niet heel ver uit, zo lijkt het. De telefoon is uitgerust met een 50 megapixel hoofdcamera, aangevuld met een 0,2 megapixel lens. Waar die laatste camera voor dient, wordt niet gemeld, verwacht hier dus niet veel van. Er is autofocus en een LED-flitser. De front-camera telt 5 megapixel waarmee je je selfies kunt maken. Oppo levert de A17 met een MediaTek Helio G35 chipset, 4GB RAM en 64GB opslagruimte.

Aan boord van de Oppo is een 5000 mAh batterij die lekker lang mee moet gaan. Alles gebeurt op het 6,56 inch LCD-scherm dat een HD-resolutie biedt. De smartphone draait op Android 12, samen met de ColorOS 12 skin. De Oppo A17 wordt vrijwel helemaal compleet geleverd. Zo zit er standaard vanuit de fabriek een screenprotector op, wordt er een siliconen hoesje meegeleverd en ook de oplader zit in het verkooppakket. Je kunt de Oppo A17 kopen voor 179 euro. Vanaf vandaag wordt het toestel uitgeleverd en kun je hem bestellen bij Bol.com, Coolblue en MediaMarkt. Er is keuze uit lichtblauw en wat Oppo noemt Midnight Black, maar dat lijkt meer donkerblauw.