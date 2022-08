EISA Awards 2022-2023: Oppo Find X5 Pro, Watch GT 3 Pro en Xperia 1 IV in prijzen

De jaarlijkse EISA Awards zijn weer uitgereikt. Bij de EISA Awards 2022-2023 zien we in de mobiele tak de merken Oppo, Honor, Sony en Huawei terugkomen als winnaars. Welke producten hebben er gewonnen?

EISA Awards 2022-2023

Ieder jaar worden de EISA Awards uitgereikt. Het zijn de prijzen voor de beste producten die dit jaar zijn verschenen, verdeeld over verschillende categorieën. De winnaars worden uitgekozen door een vakjury, welke bestaat uit mensen uit verschillende landen. Onder andere in de categorie mobiele apparaten zijn winnaars aangewezen. Verder zien we categorieën fotografie, in-car elektronica, home theater, audioapparatuur en meer.

De prijs voor beste smartphone gaat naar Oppo, waar het merk in de prijzen valt met de Oppo Find X5 Pro. De jury is enthousiast over de camera-opstelling, de batterij en het premium design. Daarbij scoort het Chinese merk ook met de Oppo Enco X2. Deze earbuds worden beoordeeld als beste in-ear headphones. Het merk wint de EISA Award met dit model door de uitgebreide functies en de premium audiokwaliteit.

Honor wint de EISA Award voor beste koop – smartphone met de Honor V70. Deze smartphone wordt hier niet verkocht. De smartphone wint door zijn uitstekende camera in zijn klasse, veel mogelijkheden en dat voor een nette prijs. Sony wint op haar beurt met de Sony Xperia 1 IV. Volgens de vakjury wint het toestel op alle fronten met de camera. Opvallend, want in onze Sony Xperia 1 IV review zagen we nogal wat verbeterpunten.

De Huawei Watch GT 3 Pro wordt beoordeeld als beste smartwatch. Dit vanwege het design, de mogelijkheden en de afwerking. Daarbij kun je op veel manieren je gezondheid bijhouden met de verschillende opties. De beste tablet is volgens de EISA-jury de TCL NXTPAPER 10S, een tablet met een papierachtig display, het lichte gewicht en de mogelijkheden van het apparaat. Deze tablet is officieel niet in ons land verkocht. Een andere winnaar is de Sony WH-1000XM5, de hoofdtelefoon die de prijs wint als beste wireless headphone.

