EISA Awards 2020-2021: OnePlus 8 Pro, Oppo Find X2 Pro en Huawei in de prijzen

Ieder jaar worden de EISA Awards uitgereikt. Verschillende smartphones hebben een mooie onderscheiding gekregen, waaronder de smartphones van Sony, OnePlus, Oppo en Huawei. We zetten de winaars van EISA Awards 2020-2021 op een rij.

EISA Awards 2020-2021

De uitgebreide jury van de EISA Awards hebben de nieuwe winnaars van dit jaar bekend gemaakt. Er is gekeken naar de beste producten in verschillende categorieën, waaronder de categorie ‘Mobile Devices’. Dat is voor ons natuurlijk de belangrijkste categorie.

Vorig jaar won de Huawei P30 Pro de prijs voor ‘Beste smartphone’. De award van vorig jaar voor ‘best advanced smartphone’ ging naar de OnePlus 7 Pro. OnePlus wist hiermee haar eerste EISA Award binnen te halen. En nu is er goed nieuws voor de Chinese fabrikant.

OnePlus 8 Pro

De OnePlus 8 Pro wint dit jaar de prijs voor ‘Best smartphone’. In onze OnePlus 8 Pro review waren we ook al erg enthousiast over dit toestel. De jury is positief over de snelheid en stabiliteit, de mogelijkheden van OxygenOS, het snelladen en de quad-camera.

De prijs voor ‘Advanced Smartphone’ gaat dit jaar naar Oppo, die de prijs behaalt voor de Oppo Find X2 Pro. Ook dit toestel hebben we aan de tand gevoeld in de Oppo Find X2 Pro review. De jury waardeert de lederen afwerking, ongeëvenaarde gebruikerservaring en het scherm van de Find X2 Pro.

Dit jaar is er ook een award voor de Huawei P40 Pro, die de prijs wint voor beste smartphone camera. Dit is iets waar we ons zeker in kunnen vinden, zo bespraken we in de Huawei P40 Pro review. De prijs voor ‘Best Foldable Smartphone’ gaat naar de Samsung Galaxy Z Flip. De EISA Award voor ‘Best Multimedia Smartphone’ gaat naar de Sony Xperia 1 II. Van dit toestel verscheen eerder op DroidApp al de uitgebreide Sony Xperia 1 II review. Tot slot gaat de prijs voor beste smartwatch ook naar Huawei, de Huawei Watch GT2.

