Sony Xperia 1 II review: high-end in een hogere versnelling

De Sony Xperia 1 II is een smartphone vol mogelijkheden en heeft alles aan boord voor de fotograaf en muziekliefhebber. Hij moet nog beter en sneller zijn. Wij testen de Sony Xperia 1 II in deze uitgebreide review.

Sony Xperia 1 II review

Met de nieuwe Sony Xperia 1 II hoopt Sony weer wat populairder te worden in de smartphonemarkt. Onlangs werd de Xperia 10 II al uitgebracht, waar we dieper op in gingen in de Xperia 10 II review. Nu is het tijd om de uitgebreide high-end Sony Xperia 1 II aan de tand te voelen. Kan Sony hiermee de concurrentie aan?

Verkooppakket

Sony geeft in het verkooppakket een oplader mee, samen met een headset en een flinke stapel papierwerk. Verder niets. Wat ons betreft had daar op zijn minst voor het geld van de Xperia 1 II wel een (siliconen) hoesje bij gekund.

Design, display en interface

Wat direct opvalt bij deze Xperia is dat het beeldscherm een stuk langer is dan die bij concurrenten. Dit komt doordat Sony nog steeds kiest voor een 21:9 beeldverhouding, waardoor hij wat smaller is, maar wel langer. Overigens hoeft dit geen nadeel te zijn, het toestel ligt goed in de hand. Met één hand bedienen lukt je alleen als je grote handen hebt.

Bij de Sony Xperia 1 II zit voorop een 6,5 inch display. Dit is een 4K HDR OLED scherm en dus mag je de beste beeldkwaliteit verwachten. Niet tevreden over de standaardinstellingen? Sony geeft je de mogelijkheid om verschillende instellingen van het scherm aan te passen. Denk bijvoorbeeld aan de witbalans. De minimale helderheid is zeker voldoende, en ook de maximale helderheid is uitstekend. Het scherm is goed afleesbaar in direct zonlicht. Wel merken we, met name na ontgrendelen, dat de helderheidssensor soms wat van slag is. Hij schiet in de vroege ochtend dan door naar maximale helderheid. Goedemorgen.

Opvallend is dat Sony een paneel gebruikt met een verversingssnelheid van het bekende 60Hz. Dit terwijl veel andere fabrikanten hun high-end smartphone voorzien van 90Hz of zelfs 120Hz. Je merkt het verschil, maar persoonlijk vind ik het niet heel storend. Lang wisten we zelfs niet beter, en het 60Hz paneel van Sony is van goede kwaliteit. Staat wel een flinke prijs tegenover en was het leuk geweest als Sony deze optie ook had aangeboden.

Qua design zien we dat Sony de voorkeur heeft gelegd op de eigen vormgeving. De schermranden lopen niet door aan de zijkanten en de bezels zijn nog duidelijk zichtbaar. Is het storend? Zeker niet, maar persoonlijk vind ik het design minder spannend dan andere high-end toestellen. Staat wel tegenover dat de telefoon oerdegelijk aanvoelt. Daarbij is de Sony zelfs voorzien van een LED-notificatie in de rechterbovenhoek. Dat hebben we alweer een tijd niet gezien.

Links is het slot te vinden voor de simkaart en geheugenkaart. Rechts vinden we de volumetoets en de vingerafdrukscanner. Deze vingerafdrukscanner dient tevens als powerbutton en hier komen we later in de Xperia 1 II review op terug. Tevens is het toestel één van de weinige smartphones welke een fysieke sluitertoets heeft voor het maken van foto’s. Bovenop is er de 3,5 millimeter aansluiting voor een headset, onderop heeft Sony de USB-C aansluiting geplaatst.

De achterkant herbergt de 12 megapixel triple-camera. De achterkant is vrij glad, wat komt door de glazen behuizing. We zouden een hoesje voor dit toestel dan ook zeker aanraden, anders glijdt wel makkelijk uit je zak of broek. Het is niet zo erg als bij de LG Velvet, wat vermoedelijk komt doordat de hoeken van de Xperia iets hoekig zijn.

Interface

De interface op Sony-toestellen staat dicht bij de Android-skin van Google zelf. Toch heeft Sony een aantal veranderingen en optimalisaties doorgevoerd die het een eigen ‘touch’ geven. Met een veeg naar boven open je het menu waar je de geïnstalleerde applicaties terug kunt vinden. Een veeg naar beneden opent de snelle instellingen en de notificaties.

Sony biedt op de Xperia 1 II ook een Always On Display aan, waarbij je direct in een oogopslag kunt zien wat de tijd is en of er nog notificaties binnen zijn gekomen. Desgewenst kan deze altijd of alleen bij nieuwe meldingen getoond worden. Door de fabrikant wordt deze optie overigens ‘Actieve display’ genoemd. Verder kun je verschillende instellingen aanpassen voor het vergrendelscherm (zoals de klokken). Tevens kun je met een druk op de knop twee apps in één venster openen, bijvoorbeeld vanuit een notificatie en is er de ‘zijsensor’ waarmee je direct toegang hebt tot apps en snelle acties. Deze kun je makkelijk met één hand bedienen.

Communicatie en multimedia

Bellen en sms’en, we doen het een stuk minder dan chatten via WhatsApp, maar de Sony Xperia 1 II doet het prima. We ervaren geen vervelende bijkomstigheden tijdens het bellen met de telefoon en ook het volume kan hard genoeg. Sony voorziet de Xperia 1 II van de Google Telefoon-app en voor het sturen van berichten is er de Android Berichten-app. Typen doe je standaard met het Gboard toetsenbord.

De Sony Xperia 1 II is uitgerust met de Chrome-browser waarmee je razendsnel over het net kunt surfen. Net als bij de Xperia 10 II merken we bij de 1 II dat het WiFi-signaal wat zwakker is dan bij concurrerende toestellen. In de praktijk betekent dit dat bij een zwak WiFi-signaal de Xperia sneller zal overschakelen naar het mobiele datanetwerk.

Multimedia

Deze Xperia wordt neergezet als een echte krachtpatser voor het gebruik van multimedia. Daarvoor is het toestel riant uitgerust met verschillende tools. Er is een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset en er is een set stereo-speakers. Laten we met dat laatste beginnen.

Ik heb in de afgelopen jaren heel wat smartphones in mijn handen gehad. Ik overdrijf niet als ik zeg dat de speakers van de Sony Xperia 1 II de allerbeste geluidskwaliteit leveren, die ik ooit in een smartphone heb gehoord. Het volume kan erg hard en klinkt ook op vol volume nog perfect om naar te luisteren. Hoge en lage tonen kennen een goede balans en de audio komt ‘puur’ uit de speakers. Absoluut een flink pluspunt voor de Xperia 1 II.

Voor het kijken van een video of film is deze Sony uitstekend geschikt. Door het schitterende 4K OLED-beeldscherm spatten de kleuren van het scherm, zijn ze rijk aan details en kan dus de helderheid lekker hoog. Eventueel kun je nog wat scherminstellingen aanpassen zoals de witbalans of kleurweergave. Een optie om zelf de resolutie aan te passen zijn we niet tegengekomen.

Sony levert gelijk ook het spel Call of Duty mee, zodat je wat uren kunt besteden aan dit gevechtsspel. Volgens Sony laat dit spel zien dat de Xperia 1 II garant staat voor een geoptimaliseerde game-ervaring. Voor de muziekliefhebber geeft Sony je 90 dagen gratis toegang tot muziekdienst Tidal. Jammer dat je daarvoor wel gelijk je creditcard of PayPal in moet voeren.

Camera

Sony is een grote en bekende naam op het gebied van fotografie. Lange tijd weet het bedrijf al goed te scoren met haar (spiegelreflex-) camera’s. Daarbij zijn een overgrote meerderheid van lenzen in smartphones afkomstig van Sony. Echter, de camera’s die we in de Sony-smartphones zelf zagen, waren lang niet altijd van geweldige kwaliteit. De concurrenten hadden hierop vaak een voorsprong, vreemd, want Sony kan het dus wel.

Als we afgaan op de informatie van Samsung, dan wordt duidelijk dat Sony met de Xperia 1 II een belangrijke focus op de camera heeft gelegd. De telefoon is voorzien van drie lenzen van elk 12 megapixel. De standaardlens van 24mm heeft een diafragma van f/1.7, de 16mm groothoeklens een diafragma van f/2.2 en bij de 70mm telefotolens komt de lichtgevoeligheid uit op f/2.4. Met die laatste kun je ook zoomen zonder kwaliteitsverlies. Dat is echter niet het enige, want Sony heeft de camera-app volgestopt met verschillende functies.

Echter, wil je alles uit je foto’s halen, dan kun je aan de slag met de Photo Pro-app van Sony zelf, welke meegeleverd wordt op de Xperia 1 II. De mogelijkheden die je met die toepassing krijgt zijn oneindig. Als je in het bezit bent van een spiegelreflexcamera zul je veel van deze functies herkennen. Van het kiezen van de lichtmeting, het aanpassen van de ISO, het scherpstelgebied bepalen, de belichting aanpassen en nog vele andere opties.

Zo is het onder andere mogelijk om snel de witbalansstand aan te passen naar de situatie, of om zelfs je eigen witbalans-instelling te fixen. Je vindt het allemaal in de app Photo Pro. Deze applicatie is dan ook voornamelijk bedoeld voor degenen die nog meer uit fotografie willen halen en niet voor degenen die ‘even snel’ een foto willen maken.

Eén van de krachtige eigenschappen van de camera is de autofocus. Dat belooft Sony, maar dat merken we ook in de praktijk. In een fractie van een seconde wordt er scherpgesteld op het onderwerp. Dat doet de Xperia 1 II prima. Over 70 procent van de zoeker zijn er 247 scherpstelpunten, een flink aantal. Tevens kun je met maximaal 20 frames per seconde burstopnamen maken, inclusief automatisch scherpstellen. Dit resulteert in veel en scherpe foto’s. De Xperia 1 II blijft ook scherp, volgens Sony wordt continue automatisch scherpgesteld en wordt de belichting 60 keer per seconde berekend. Alles draait hierin om de snelheid.

Scherp en snel

We hebben natuurlijk deze feature uitgebreid getest, met een radiografisch bestuurbare auto. Deze was razendsnel en dus hebben we de Xperia 1 II hiermee kennis laten maken. Door in de Pro-app de cameraknop ingedrukt te houden schiet de telefoon achter elkaar een hoop foto’s, soms wel tientallen. Vervolgens kun je ze allemaal behouden of de beste kiezen. Ook kun je er een animatie van maken. Het resultaat hierin mag er zeker wezen! Deze hebben we hieronder voor je neergezet.

Wat we wel opmerkelijk vinden is dat macrofotografie eigenlijk niet echt mogelijk is met de Sony. Je moet best veel afstand nemen tot je object, wil de telefoon hierop scherpstellen en dat vinden we voor een camera-phone jammer.

Waar de Xperia 1 II supersnel is in het scherpstellen, is hij minder snel in het maken van foto’s. De telefoon heeft meer tijd nodig om een foto op te slaan, dat merk je, want in de tussentijd kun je niet snel nog even een paar foto’s schieten. Het maken van foto’s kan trouwens op twee manieren, met de sluitertoets op je scherm of met de fysieke sluiterknop aan de zijkant.

We zagen dat in de afgelopen tijd de camera’s in smartphones steeds beter werden, ook in de goedkopere prijsklasse. Hoe zit het met de fotokwaliteit bij de Sony Xperia 1 II? Laten we vooropstellen dat je met deze smartphone in vrijwel alle omstandigheden mooie foto’s kunt maken. Kleuren en details legt de telefoon perfect vast. Daarbij wordt bij tegenlicht het beeld absoluut niet donker of juist veel te licht, wat we nog altijd vaak zien bij smartphones. Duidelijk is wel dat bij de camera van Sony we soms net wat minder verzadiging zien dan bijvoorbeeld bij LG en Samsung. Wel ogen de foto’s daarmee realistisch aan de werkelijkheid.

Wil je een bloem mooi, als macro, op de foto zetten, dan is de Xperia hier niet de juiste camera voor. Simpelweg omdat je naar onze mening toch net teveel afstand moet nemen van je onderwerp. Neemt niet weg dat de foto’s die je bijvoorbeeld van een bloem maakt, er keurig uitzien. Mooie details, scherp en vol kleur. We merken op dat het scherpstellen snel gaat, maar bij veel variatie in het landschap (zoals een volle wand met bloemen), merk je dat hij soms verkeerd scherp stelt.

Concluderend; de Sony Xperia 1 II heeft een prima camera waarmee je van alles kunt, mede door de uitgebreide Photo Pro app. Wel ondervinden we dat de telefoon iets gevoeliger lijkt te zijn voor een bewogen beeld, daarbij missen we een echte macro-stand waarmee je veel dichter bij je onderwerp kunt komen. In de avonduren zijn foto’s gemiddeld niet bijzonder. Daarbij zijn foto’s ‘uit de hand’ veel te vaak bewogen in de late uurtjes. Wat mij betreft steekt hij niet boven de concurrenten uit, en zo wordt het toestel wel in de markt gezet. Sony kan wat ons betreft daar nog wel wat aan verbeteren.

Hieronder hebben we een foto geplaatst die gemaakt is met de Sony Xperia 1 II. Wil je nog veel meer foto’s bekijken die met het toestel gemaakt zijn? Geen probleem. Je vindt een uitgebreide collectie in het online fotoalbum.

Front-camera

De Sony Xperia 1 II is uitgerust met een 8 megapixel front-camera. Deze lens heeft een diafragma van f/2.0. Qua specificaties dus niet bepaald bijzonder te noemen. De front-camera doet het netjes; levert goede beelden af met juiste kleuren en voldoende scherpte.

Video’s

Video’s maken gaat ook prima met de Xperia 1 II. De telefoon heeft niet alleen voor de fotografie een speciale pro-app. Met de toepassing Cinema Pro kun je zelf compleet de regie nemen over de videocamera. De stijl kun je aanpassen, net als de resolutie, de fps, ISO, wisselen tussen de lens, witbalans, sluiter en de focus. Je ziet ook direct of je recht filmt, dankzij de integratie van een waterpas. De mogelijkheden zijn eindeloos hierin en een must voor de fanatieke filmer.

Ben je meer een ‘doorsnee-filmer’, dan kun je uiteraard ook terecht in de ‘standaard’ camera-app op de Sony. Hier heb je ook de mogelijkheid om verschillende opties in te stellen. Film je in 4K of Full-HD 60fps, dan zijn bepaalde functies niet beschikbaar. Tijdens het schakelen tussen de normale lens en de groothoeklens kan niet, dat moet je voordat je gaat filmen bepalen. Zoomen kan wel.

Hieronder hebben we twee video’s voor je klaargezet. De eerste is een video-sample in 4K, de tweede is in Full-HD met 60fps. Duidelijk te zien is dat deze ‘rustiger’ oogt en beter gestabiliseerd is. De kwaliteit is in beide gevallen uitstekend. Veel details, een goede balans in contrast en natuurgetrouwe kleuren.



Prestaties en overige mogelijkheden

De smartphone is uitgerust met een Snapdragon 865 processor. Het is duidelijk dat het hier niet aan kracht ontbreekt. Aan boord van de Sony Xperia 1 II vinden we verder 8GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte. Dit interne geheugen kan uitgebreid worden met een geheugenkaart van maximaal 2TB, zodat je heel veel op het toestel op kunt slaan. De telefoon voert haar taken snel uit, maar door de 60Hz verversingssnelheid van het beeldscherm voelt hij niet zo smooth aan als bijvoorbeeld de OnePlus 8 Pro. Toch is het toestel verre van traag. Wel merken we dat de Xperia vrij snel warm wordt.

Bloatware

Echter vinden we ook een hoop bloatware terug op het toestel, applicaties en games die er vanuit de fabriek al worden opgezet. Denk aan bijvoorbeeld het spel Call of Duty of LinkedIn. Niet nodig. Gebruikers kunnen prima zelf ervoor kiezen om bepaalde apps of games te downloaden. Deze kunnen alleen uitgeschakeld worden, maar niet van de telefoon verwijderd worden.

Vingerafdrukscanner

De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant van de Xperia 1 II. Dit is opvallend, omdat vrijwel alle andere high-end smartphones hem geïntegreerd hebben in het scherm zelf. Sony kiest dus voor een andere oplossing. We hebben de afgelopen weken met de Sony rondgelopen en om eerlijk te zijn, de vingerafdrukscanner is niet altijd even prettig in gebruik. Met regelmaat herkent hij de vinger niet. Dit ervaren we bij meerdere vingers. In andere gevallen duurt het ontgrendelen weer net wat te lang. We vermoeden dat Sony dit nog wel op kan lossen met een software-update.

Gezichtsherkenning is niet op het toestel te vinden, iets wat ons ook al opviel bij het reviewen van de Sony Xperia 10 II. Gezichtsherkenning wordt gezien als niet de meest veilige methode, en met een laatste Android 10 update heeft Google deze optie voor (nieuwe) toestellen uit Android gehaald, helaas.

Updatebeleid

Sony rolt voor de Xperia 1 II met regelmaat updates uit. Zoals het er nu naar uitziet krijgt de smartphone maandelijks een beveiligingsupdate. Echter, Sony is heel vaag in het geven van informatie over het updatebeleid. De fabrikant geeft aan DroidApp alleen aan dat het de Xperia 1 II periodiek voorziet van updates, maar voor hoe lang, geen idee. Je mag er toch minstens vanuit gaan dat dit zeker twee jaar is, maar die zekerheid krijg je niet. Sony heeft een goede naam op het gebied van updates, maar hier had zeker meer informatie over mogen komen.

Accuduur

De Sony Xperia 1 II heeft een ingebouwde 4000 mAh accu. Opladen gebeurt via de USB-C aansluiting of kan draadloos. Kies je voor bedraad opladen, dan gaat dit met een snelheid van (slechts) 18W, dit terwijl andere fabrikanten al snelheden aanbieden van 30W en 40W. Voor een high-end toestel is deze laadsnelheid wat aan de lage kant. De telefoon ondersteunt ook draadloos laden en kan op iedere Qi-charger opgeladen worden. Dit gaat wel trager dan bij bedraad laden.

Hoe is het uithoudingsvermogen van de Sony Xperia 1 II? We komen met iets bovengemiddeld gebruik de dag door, maar met dit gebruik zit meer dan één dag er niet in. Doe je het rustig aan, dan zul je circa 1,5 dag met een volle acculading kunnen doen. We noteren een hele nette screen-on-time van 4,5-5,5 uur, afhankelijk van hoe het toestel gebruikt wordt. Een prima prestatie.

Beoordeling

Sony weet met de Sony Xperia 1 II een flinke, uitgebreide smartphone op de markt te zetten. Het toestel heeft een schitterend scherm, een verbluffende geluidskwaliteit en een enorm uitgebreide camera. Daarbij heeft deze Xperia een prima accuduur en biedt het alles wat je nodig hebt.

De telefoon wordt neergezet als een smartphone dat het beste van het beste in huis heeft voor de camera. Hoewel alle middelen inderdaad aanwezig zijn, is de camera niet onderscheidend genoeg om boven de concurrenten uit te steken. Zo is de autofocus erg snel, maar duurt het maken van een foto toch wat langer omdat de verwerking op de voorgrond plaatsvindt en niet op de achtergrond. Al met al bewijst Sony wel dat het serieus mee wil doen in dit segment, maar vraagt daar wel een flinke prijs voor, iets wat andere fabrikanten ook doen. Daar krijg je bij de Sony nu wel een draadloze headset gratis bij, en die is waanzinnig goed. Daar zullen we later op terugkomen op DroidApp.

Je kunt de Sony Xperia 1 II kopen bij Coolblue, Bol.com, MediaMarkt, Mobiel, T-Mobile en Belsimpel.

Sony Xperia 1 II Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1169,00 euro