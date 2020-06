Sony Xperia 1 II: nieuwe high-end vanaf nu te koop, met cadeautje

Sony presenteerde in februari haar nieuwste high-end toestel; de Xperia 1 II. De smartphone is vanaf nu verkrijgbaar in Nederland. We zetten de details op een rij.

Xperia 1 II verkrijgbaar

In Nederland kunnen we vanaf nu de nieuwe Sony Xperia 1 II kopen. Dit is het nieuwste toestel van de fabrikant en voorzien van high-end specificaties. De telefoon is voorzien van alles wat je nodig hebt; denk aan ondersteuning voor 5G en een Snapdragon 865 processor.

Sony heeft gewerkt aan verschillende verbeteringen, wat we onder andere terugzien bij de geavanceerde camera. Er is een triple-camera met drie 12MP lenzen, voor onder andere het maken van groothoekfoto’s. Daarbij heeft de camera vele handmatige opties en supersnelle autofocus voor de diverse omstandigheden. Voor de muziekliefhebber is er een set stereo-speakers en kun je een headset aansluiten op de 3,5 millimeter aansluiting.

De Xperia 1 II is verder uitgerust met een 6,5 inch OLED-scherm met 4K HDR resolutie. Ook is de smartphone voorzien van 8GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte. De 4000 mAh accu kan snel en draadloos worden opgeladen, de vingerafdrukscanner zit aan de zijkant en natuurlijk is er Android 10.

De smartphone heeft een flink prijskaartje, zoals je dat inmiddels wel gewend bent van high-end smartphones. Je kunt voor 1199 euro de Xperia 1 II kopen bij Coolblue, Bol.com, MediaMarkt, Mobiel en Belsimpel. Koop je de Sony Xperia 1 II voor 2 augustus, dan krijg je er een gratis Sony WH-1000XM3 noise-cancelling headphone bij cadeau.