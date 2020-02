Sony Xperia 1 II aangekondigd: high-end smartphone vol krachtige specs

Sony heeft zojuist de nieuwe Sony Xperia 1 II aangekondigd. De ‘mark twee’ toevoeging geeft aan dat we hier te maken hebben met de tweede generatie. We hebben de details van de smartphone voor je op een rij gezet.

Sony Xperia 1 II

De nieuwste high-end smartphone van Sony is een feit; de Sony Xperia 1 II. De Japanse fabrikant heeft het toestel officieel aangekondigd. In eerste instantie zou dit gebeuren op een persconferentie in Barcelona, maar het Mobile World Congress is dit jaar geannuleerd vanwege het coronavirus. De fabrikant geeft het toestel een naam mee waar we even aan moeten wennen.

Sony benadrukt dat het gebruik van het ‘mark’ teken bij Sony zelf erg gebruikelijk is. Dit zien we dan ook terug bij bijvoorbeeld de Alpha-camera’s. Bij smartphones van Sony zullen we dit dus ook gaan zien, en dat bewijst zich met de Sony Xperia 1 II. Volgens Sony wordt dit uitgesproken als ‘Xperia 1-mark-2’.

Vertrouwd en beter beeldscherm

Maar belangrijker dan de naam is natuurlijk de lijst met specificaties, en die is erg uitgebreid. Sony kiest met de Xperia 1 II een vertrouwde kant, maar ook voor een kant waarbij je niets tekort hoeft te komen. Zo vinden we een 3,5 millimeter aansluiting terug voor een headset, iets waar veel fabrikanten al van af zijn gestapt. Verder heeft het toestel een 4K HDR OLED-beeldscherm, wat zorgt voor nog scherper beeld; al is nog lang niet alle content hiervoor geschikt. Sony is één van de weinige fabrikanten waar een 4K scherm in een toestel is te vinden.

De kleurnauwkeurigheid van het scherm is uitgebreid dankzij verschillende tools en de mogelijkheid om de witbalans aan te passen naar eigen wens. Daarbij krijgen gebruikers de mogelijkheid om professioneel de instellingen aan te passen, zoals met witbalansopties als D50, D55, D61, D65 en D93 wat van pas kan komen voor print, het maken van films, fotografie en tv-zenders.

Nog even terugkomend op het scherm; dit is een 60Hz scherm, waar sommige fabrikanten met 90Hz of zelfs 120Hz schermen werken. Echter ondersteunt dit type 4K-scherm niet meerdere framerates. Wel heeft Sony de functie Motion Blur Reduction bedacht voor tijdens games. Hierdoor zorgt dit voor nog vloeiender beeld tijdens het spelen van een spel. De voor- en achterkant van de telefoon is vervaardigd uit Corning Gorilla Glass 6.

Camera

De camera van de Xperia 1 II krijgt ook veel aandacht. Er wordt samengewerkt met ZEISS, samen met een speciale ZEISS T* coating die ervoor zorgt dat er een perfecte weergave en goed contrast vastgelegd wordt bij weerspiegelingen. De drie lenzen hebben elk 12 megapixel, en hebben drie brandpuntafstanden; 16mm, 24mm en 70mm. Ze bieden ook optische beeldstabilisatie en PDAF autofocus. Dus het maken van zowel portretfoto’s als groothoekfoto’s is geen probleem met de telefoon.

De vierde sensor is een 3D iToF sensor, welke zorgt voor een snellere autofocus. Ook daaraan heeft Sony namelijk gesleuteld. Volgens Sony is dit toestel voorzien van de snelste autofocus die je in een smartphone kunt vinden. Sony heeft ook een functie toegevoegd waarmee je de mooiste foto’s van mensen en huisdieren kunt maken. Eye autofocus werkt namelijk nu op dieren én mensen.

Filmen kan in 4K met 60 frames per seconde, waarbij dit met alle drie de lenzen kan. De slow-motion functie is uit de app verwijderd. Met Cinema Pro kun je handmatig de instellingen aanpassen en kiezen uit verschillende modi voor de mooiste video’s. Leuk voor vloggers!

Andere verbeteringen

Sony heeft de Sony Xperia 1 II voorzien van twee stereo front-speakers en tal van technieken voor de beste audiokwaliteit, waaronder 360 Reality Audio hardwarecodering voor een optimale geluidskwaliteit. De smartphone is uitgerust met ondersteuning voor het 5G-netwerk, een vingerafdrukscanner aan de zijkant en een 4000 mAh accu met ondersteuning voor draadloos laden. Op dit moment wordt er nog getest met welke snelheid dit kan gebeuren, dus die cijfers volgen later. Reverse Charging is niet aanwezig op het toestel. Naar eigen zeggen omdat Sony niet echt apparaten heeft die daarvoor gebruikt kunnen worden. De lader die je in de muur stopt laadt met 18W (PD) op.

Aan boord van de smartphone is een Snapdragon 865 octa-core processor, de nieuwste chipset van Qualcomm. Hoewel de Xperia 1 II ondersteuning biedt voor dual-sim, werkt dit alleen met 4G-simkaarten. Dit omdat door een beperking van Qualcomm dual-sim niet met 5G gebruikt kan worden. De Xperia is ook waterdicht met IP65 en IP68 certificering.

De Sony Xperia 1 II krijgt maandelijks beveiligingsupdates voor minimaal twee jaar. Ook kan het twee Android-updates verwachten. De telefoon wordt geleverd met Android 10, een zeer minimale Xperia skin en slechts vier eigen voorgeïnstalleerde apps. Goed nieuws, dat was bij de Xperia 1 wel anders. Je kunt de smartphone kopen in het zwart en paars vanaf het einde van het voorjaar van 2020. De prijs komt uit op 1199 euro.