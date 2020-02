Sony heeft in vierde kwartaal 2019 veel meer smartphones verkocht

Over het vierde kwartaal van 2019 heeft Sony veel meer smartphones verkocht dan in het kwartaal ervoor. Sony bracht vorig jaar meerdere smartphones uit, maar niet zoveel als andere fabrikanten dat deden.

Sony verkopen in Q4 2019

De mobiele afdeling van Sony heeft weer goede zaken gedaan in het vierde kwartaal van 2019. De Japanse fabrikant wist 1,3 miljoen smartphones te verkopen. Twee keer zoveel als het kwartaal ervoor. In het derde kwartaal van vorig jaar wist de fabrikant namelijk 600.000 smartphones aan de man te brengen.

De winst ging wel met 20 procent naar beneden. Dit was het gevolg van een mindere verkoop van beeldsensoren en entertainment-content. Het bedrijfsresultaat kwam uit op 2,75 miljard dollar. Sony was vroeger een veel grotere speler, maar wie weet blijven de cijfers nu omhoog gaan. Op 24 februari heeft Sony een persconferentie gepland staan waar één of meerdere nieuwe smartphones getoond worden.

