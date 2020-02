Sony Xperia L4 aangekondigd: mid-end met triple-camera

Sony heeft alvast voorafgaand aan de grote presentatie op maandag, een nieuwe mid-end smartphone aangekondigd. Het toestel heeft de naam Sony Xperia L4 meegekregen en is de opvolger van de vorig jaar verschenen L3.

Sony Xperia L4 aangekondigd

Maandagochtend zal Sony haar aankondiging houden van één of meerdere nieuwe Xperia-devices. Opvallend is dat daar nog weinig over is uitgelekt, dus we worden nog even in spanning gehouden. Er gingen wel berichten rond over een Xperia 1.1. Voorafgaand aan deze presentatie is er alvast de Xperia L4, een mid-end smartphone welke binnenkort uitgebracht wordt in Nederland.

De Sony Xperia L4 heeft drie camera’s aan boord; dit betreft een 13 megapixel hoofdsensor, 5 megapixel groothoeklens en een 2 megapixel dieptelens. Voorop zien we een 6,2 inch beeldscherm dat volgens Sony prima met één hand te bedienen moet zijn. Dit is te danken aan de beeldverhouding van 21:9.

Sony heeft de L4 verder uitgerust met een Zijsensor-feature, waarmee je snel toegang hebt tot je applicaties. De processor is een MediaTek MT6762 octa-core processor, welke wordt bijgestaan door 3GB aan werkgeheugen. Het interne geheugen komt uit op 64GB en kan uitgebreid worden met een geheugenkaart. Verder is er ondersteuning voor dual-sim en heeft de Xperia L4 Android 9 Pie meegekregen. We hebben de vraag bij Sony uitgezet of het toestel Android 10 als update kan verwachten.

Tot slot heeft de Sony Xperia L4 een accu meegekregen met een capaciteit van 3580 mAh. Volgens Sony is deze ook weer snel op te laden, al ontbreekt informatie over hoe snel dit gaat. Er is ondersteuning voor WiFi 2.4 en 5GHz, WiFi en Bluetooth 5.0. Aan de zijkant van de telefoon bevindt zich ook de vingerafdrukscanner voor het ontgrendelen van de telefoon.

Release

Sony brengt de nieuwe Xperia L4 in de lente van 2020 uit in de kleuren blauw en zwart. De prijs is op moment van schrijven nog niet naar buiten gebracht. De voorganger van de L4, de Xperia L3 kwam voor 199 euro naar Nederland. We vermoeden dat de prijs van de L4 rond de 199-249 euro zal liggen.