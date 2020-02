De vergeten telefoon: Sony Ericsson K750i

In deze editie van ‘De vergeten telefoon’ gaan we terug naar zo’n 15 jaar geleden. Sony Ericsson bracht een nieuw toestel uit; de Sony Ericsson K750i, met joystick. We bespreken hem deze week!

Sony Ericsson K750i

In onze rubriek ‘De vergeten telefoon/smartphone’ komen met regelmaat mooie pareltjes voorbij. Deze week is dat er weer eentje, de Sony Ericsson K750i. Het waren tijden waarin Sony (Ericsson) met toestellen nog razend populair was, in iedere vriendenkring waren wel één of meerdere Sony Ericsson-toestellen te vinden. Hoewel Sony nog altijd zeer degelijke smartphones maakt, zijn ze lang niet meer zo populair als toestellen van bijvoorbeeld Samsung en Huawei.

De Sony Ericsson K750i werd uitgebracht in 2005 door de Japans-Zweedse fabrikant. Bij de K-serie draaide alles om de multimedia. Het was met een dikte van 20,5 millimeter vrij dik van omvang. Dat kwam mede door de cameramodule die in het toestel te vinden was. De K750i bood ondersteuning voor Bluetooth, infrarood en het 2G-netwerk.

Onder het 1,8 inch beeldscherm (resolutie 220 x 176 pixels) waren drie toetsen te vinden voor snelkoppelingen. Daarbij werden deze soft-toetsen ook gebruikt voor telefoonoproepen. Een aparte beltoets was er namelijk niet. Het meest in het oog springend was de joystick. Hiermee kon je verschillende richtingen op navigeren, al was niet iedereen even goed te spreken over het functioneren en het bedienen van de joystick.

Een belangrijke key-feature van de Sony Ericsson K750i was de camera. Aan boord was een 2,0 megapixel camera, waarmee de Sony Ericsson één van de eerste in die tijd was met een dergelijke camera. Inschakelen ging door de lenscover opzij te schuiven. Het maken van een foto ging vervolgens met de sluitertoets aan de zijkant van de telefoon. Hierdoor hield je de telefoon al snel zoals een digitale camera, en niet rechtop.

Sony Ericsson voorzag de K750i verder van een 900 mAh accu en een minimalistische browser. Ook kon je gebruik maken van de FM-radio en was er een kleine 40MB aan opslagruimte. Dit geheugen kon je uitbreiden met een speciale Memory Stick Duo Pro geheugenkaart van maximaal 32GB.

In Nederland was de Sony Ericsson K750i ook bij de telecomwinkels te vinden. Vaak werd de telefoon met abonnement verkocht, maar kocht je hem los, dan was je rond de 300-350 euro kwijt. De telefoon werd later opgevolgd door de Sony Ericsson K800i.



Sony Ericsson K750i samengevat in 3 punten: